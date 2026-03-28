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Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - Résultat & programme Match 1 & 2 - 28 & 29 Mars 2026
 
Résultat & programme de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 1 & 2 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 07:45

MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 1 et Match 2
Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2026
 
 
 
MATCH 1
Poule de maintien - Tour 2 Samedi 28/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 3 - 2 Prl (0-0 1-0 1-2 1-0)
MATCH 2
Poule de maintien - Tour 2 Dimanche 29/03/2026 - 19h00 Villard-de-Lans Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5
Villard-de-Lans 1 3* 0 0 0 0
HCMP 0 2 0 0 0 0
L'équipe perdant la série descend en D3
   
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 Maintien - Résultat & programme Match 1 & 2 - 28 & 29 Mars 2026 - Division 1

 
 
 
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