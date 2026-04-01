 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 1
Hockey sur glace - D1 Maintien - Résultat Match 3 - 01 Avril 2026
 
Résultat de la poule de MAINTIEN Tour 2- Match 3 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2026 à 23:02

MAINTIEN - DEUXIEME TOUR - Match 3 et Match 4 éventuel
Mercredi 01 et Jeudi 02 Avril 2026
 
 
 
MATCH 3
Poule de maintien - Tour 2 Mercredi 01/04/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Villard-de-Lans 2 - 3 (1-1 1-2 0-0)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5
Villard-de-Lans 3 3* 3 3 0 0
HCMP 0 2 2 2 0 0
L'équipe perdant la série descend en D2
Le club du HCMP est relégué en Division 2 sportivement
   
 

 

  
            
 
      
 
 

 
Photo hockey D1 Maintien - Résultat Match 3 - 01 Avril 2026 - Division 1

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 