Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - RESULTATS et Programme Match 1 & 2 - 13 , 14 & 15 Mars 2026 Programme de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 1 et 2 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2026 à 23:20 Tweeter

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 1 et Match 2

Vendredi 13, Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026

MATCH 1 Poule de maintien - Tour 1 Vendredi 13/03/2026 - 20h30 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 (0-3 1-0 1-0) Poule de maintien - Tour 1 Samedi 14/03/2026 - 20h30 Villard-de-Lans Meudon 0 - 0 MATCH 2 Poule de maintien - Tour 1 Samedi 14/03/2026 - 18h00 Nantes Courchevel-Méribel-Pralognan 0 - 0 Poule de maintien - Tour 1 Dimanche 15/03/2026 - 18h40 Villard-de-Lans Meudon 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 Nantes 0 2 0 0 0 0 Villard-de-Lans 0 0 0 0 0 0 HCMP 1 3 0 0 0 0 Meudon 0 0 0 0 0 0 Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs















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