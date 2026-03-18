Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - Résultats & programme Match 3 & 4 - 18 & 19 Mars 2026 Résultats & programme de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 3 et 4 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2026 à 21:58 Tweeter

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 3 et Match 4

Mercredi 19 et Jeudi 19 mars 2026

MATCH 3 Poule de maintien - Tour 1 Mercredi 18/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 3 - 5 (1-1 0-1 2-3) Poule de maintien - Tour 1 Mercredi 18/03/2026 - 20h00 Meudon Villard-de-Lans 4 - 1 (1-0 0-1 3-0) MATCH 2 Poule de maintien - Tour 1 Jeudi 19/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 0 - 0 Poule de maintien - Tour 1 Jeudi 19/03/2026 - 20h00 Meudon Villard-de-Lans 0 - 0

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 Nantes 1 2 2 5 0 0 Villard-de-Lans 0 1 0 1 0 0 HCMP 2 3 3 3 0 0 Meudon 3 3 1 4 0 0 Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs















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