Division 1 Hockey sur glace - D1 Maintien - Résultats Match 3 & 4 - 18 & 19 Mars 2026 Résultats de la poule de MAINTIEN Tour 1- Match 3 et 4 du championnat français de division 1 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026. Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2026 à 00:04 Tweeter

MAINTIEN - PREMIER TOUR - Match 3 et Match 4

Mercredi 19 et Jeudi 19 mars 2026

MATCH 3 Poule de maintien

Tour 1 Mercredi 18/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 3 - 5 (1-1 0-1 2-3) Poule de maintien

Tour 1 Mercredi 18/03/2026 - 20h00 Meudon Villard-de-Lans 4 - 1 (1-0 0-1 3-0) MATCH 4 Poule de maintien

Tour 1 Jeudi 19/03/2026 - 20h30 Courchevel-Méribel-Pralognan Nantes 2 - 6 (0-2 1-3 1-1)

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

SUIVI DES SERIES 1er TOUR Evol M1 M2 M3 M4 M5 1er TOUR Evol M1 M2 M3



Nantes 2 2 2 5 6 0 Villard-de-Lans 0 1 0 1



HCMP 2 3 3 3 2 0 Meudon 3 3 1 4



Les 2 perdants se rencontreront en 5 matchs















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