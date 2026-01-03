 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Match en retard 8ème Journée - 03 janvier 2026
 
Programme de la 7ère journée match en retard du championnat de France de Hockey sur glace de Division 2 Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2026 à 09:30
 
SAMEDI 03 Janvier 2026
Match en retard 8ème journée

  
POULE B
 
8 samedi 03/01/2026 - 19H30 Roanne Vaujany 0 - 0

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

