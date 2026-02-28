 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme 1/8 Poffs - Match 1 - 28 fev. 2026
 
Programme des Play-offs - Match 1 des 1/8 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2026 à 08:00

 

PLAYOFFS - 1/8 de FINALE - Match 1
Samedi 28 février 2026
 
 
Match 1
 
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Mulhouse B8 La Roche-sur-Yon A1 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Reims A5 Toulouse-BlagnacLyon B4 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Vaujany B6 Châlons-en-Champagne A3 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 EVH 91 A7 Valence B2 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Clermont-Ferrand B7 Brest A2 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30  Luxembourg A6 Roanne B3 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Annecy B5 Orléans A4 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  samedi 28/02/2026 - 20h30 Paris (FV) A8 Montpellier B1 0 - 0

SUIVI DES SERIES
 
 
SERIE 1 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3   SERIE  Evol M1 M2 M3
La Roche/yon 0 0 0 0 Toulouse Blagnac 0 0 0 0
Mulhouse 0 0 0 0 Reims 0 0 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 2 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Châlons 0 0 0 0 Valence 0 0 0 0
Vaujany 0 0 0 0 EVH91 0 0 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 3 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Brest 0 0 0 0 Roanne 0 0 0 0
Clermont-Ferrand 0 0 0 0 Luxembourg 0 0 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 4 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Orléans 0 0 0 0 Montpellier 0 0 0 0
Annecy 0 0 0 0 Paris (FV) 0 4 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL 
           

Photo hockey D2 : Programme 1/8 Poffs - Match 1 - 28 fev. 2026 - Division 2


 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 

Photo hockey D2 : Programme 1/8 Poffs - Match 1 - 28 fev. 2026 - Division 2

 
 
 
