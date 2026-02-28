Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme 1/8 Poffs - Match 1 - 28 fev. 2026
Programme des Play-offs - Match 1 des 1/8 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Media Sports Loisirs
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 28/02/2026 à 08:00
PLAYOFFS - 1/8 de FINALE - Match 1
Samedi 28 février 2026
Match 1
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Mulhouse
B8
La Roche-sur-Yon
A1
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Reims
A5
Toulouse-Blagnac
Lyon
B4
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Vaujany
B6
Châlons-en-Champagne
A3
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
EVH 91
A7
Valence
B2
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Clermont-Ferrand
B7
Brest
A2
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Luxembourg
A6
Roanne
B3
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Annecy
B5
Orléans
A4
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
samedi 28/02/2026 - 20h30
Paris (FV)
A8
Montpellier
B1
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
La Roche/yon
0
0
0
0
Toulouse Blagnac
0
0
0
0
Mulhouse
0
0
0
0
Reims
0
0
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 2 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Châlons
0
0
0
0
Valence
0
0
0
0
Vaujany
0
0
0
0
EVH91
0
0
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 3 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Brest
0
0
0
0
Roanne
0
0
0
0
Clermont-Ferrand
0
0
0
0
Luxembourg
0
0
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 4 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Orléans
0
0
0
0
Montpellier
0
0
0
0
Annecy
0
0
0
0
Paris (FV)
0
4
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
CLASSEMENT FINAL
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
