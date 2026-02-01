Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme de la 17ème Journée - 7 février 2026
Programme de la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/02/2026 à 08:00
SAMEDI 7 FEVRIER 2026
17ème journée
POULE A
17
samedi 07/02/2026 - 18H20
Evry / Viry (EVH 91)
Paris (FV)
0 - 0
17
samedi 07/02/2026 - 18H30
La Roche/Yon
Châlons Champagne
0 - 0
17
samedi 07/02/2026 - 19H00
Luxembourg
Courbevoie
0 - 0
17
samedi 07/02/2026 - 19H30
Reims
Rouen II
0 - 0
POULE B
17
samedi 07/02/2026 - 18H20
Mulhouse
Clermont-Ferrand
0 - 0
17
samedi 07/02/2026 - 19H45
Dijon
Annecy
Clermont-Ferrand
0 - 0
17
samedi 07/02/2026 - 20H30
Valence
Toulouse-Blagnac
0 - 0
17
samedi 14/02/2026 - 19H00
Montpellier
Roanne
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
