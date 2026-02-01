 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Programme de la 17ème Journée - 7 février 2026
 
Programme de la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 07/02/2026 à 08:00
 
SAMEDI 7 FEVRIER 2026
17ème journée
 
POULE A
 
17 samedi 07/02/2026 - 18H20 Evry / Viry (EVH 91) Paris (FV) 0 - 0
17 samedi 07/02/2026 - 18H30 La Roche/Yon Châlons Champagne 0 - 0
17 samedi 07/02/2026 - 19H00 Luxembourg Courbevoie 0 - 0
17 samedi 07/02/2026 - 19H30 Reims Rouen II 0 - 0
 
POULE B
 
17 samedi 07/02/2026 - 18H20 Mulhouse Clermont-Ferrand 0 - 0
17 samedi 07/02/2026 - 19H45 Dijon AnnecyClermont-Ferrand 0 - 0
17 samedi 07/02/2026 - 20H30 Valence Toulouse-Blagnac 0 - 0
17 samedi 14/02/2026 - 19H00 Montpellier Roanne 0 - 0

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

