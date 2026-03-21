Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Programme MAINTIEN 5ème journée - 28/03/2026
Programme de la poule de MAINTIEN - Match 5 du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/03/2026 à 07:15
Tweeter
Poule de MAINTIEN - Match 5
Samedi 28 Mars 2026
Poule de maintien
Samedi 28/03/2026 - 20h50
Anglet II
Rouen II
0 - 0
Poule de maintien
Samedi 21/03/2026 - 20h30
Courbevoie
Dijon
4 - 3
(1-0 1-1 2-2)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
EVOLUTION DE LA SERIE
CLUBS
Points
V
VPr.
DPr.
D
MJ
Class. en cours
Courbevoie
12
4
0
0
0
4
1er
Dijon
7
2
0
1
1
4
2ème
Rouen II
5
1
1
0
2
4
3ème
Anglet II
0
0
0
0
4
4
4ème
Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien
sont rétrogradées en division 3.
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Châlons en Champagne
Courbevoie
Dijon
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
La Roche/yon
Lyon
Montpellier
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception