Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultat match en retard 8ème Journée - 03 janvier 2026
Résultat de la 7ère journée match en retard du championnat de France de Hockey sur glace de Division 2 Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/01/2026 à 09:30
SAMEDI 03 Janvier 2026
Match en retard 8ème journée
POULE B
8
samedi 03/01/2026 - 19H30
Roanne
Vaujany
6 - 2
(0-0 4-2 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
