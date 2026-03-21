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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RESULTATS 1/4 Poffs - Matchs 2 & 3 - 21 & 22 mars 2026
 
Résultats des Play-offs - Matchs 2 et Matchs 3 des 1/4 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 21:07

 

PLAYOFFS - 1/4 de FINALE - Matchs 2 et Matchs 3 éventuels
Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2026
 
 
Matchs 2
 
Play-Off - 1/4 finale  samedi 21/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Toulouse-Blagnac B4 0 - 4 (0-0 0-2 0-2)
Play-Off - 1/4 finale  samedi 21/03/2026 - 19h00 Montpellier B1 Orléans A4 3 - 1 (0-0 1-0 2-1)
Play-Off - 1/4 finale  samedi 21/03/2026 - 20h00 Brest A2 Roanne B3 1 - 2 (0-1 0-0 1-1)
Play-Off - 1/4 finale  samedi 21/03/2026 - 20h30 Valence B2 Châlons-en-Champagne A3 4 - 3 Tab
(2-1 1-2 0-0  0-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 
Matchs 3 
 
Play-Off - 1/4 finale  Dimanche 22/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Toulouse-Blagnac B4 3 - 2 Prl (0-1 0-1 2-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 
 

SUIVI DES SERIES
 
 
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3   SERIE  Evol M1 M2 --
La Roche/yon 2 5 0 3* Châlons 0 1 3  
Toulouse Blagnac 1 2 4 2 Valence 2 4 4**  
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
 

 
SERIE 2 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 --   SERIE Evol M1 M2 --
Brest 0 2 1   Montpellier 2 6 3  
Roanne 2 6 2   Orléans 0 4 1  
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
  * Prl / ** TaB
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           


 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 
 
 
 
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