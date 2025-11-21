 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 11 et 16ème journées - 13-14 décembre 2025
 
Résultats de la 11 et 16ème journées du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 13/12/2025 à 22:49
 
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
11ème journée
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2025
16ème journée avancée
 
POULE A
 
11 samedi 13/12/2025 (18H30) La Roche/Yon Brest 3 - 5 (0-3 3-1 0-1)
11 samedi 13/12/2025 (19H25) Rouen II Evry / Viry (EVH 91) 1 - 3 (1-1 0-1 0-1)
11 samedi 13/12/2025 (19H30) Reims Luxembourg 5 - 6 (1-1 2-2 2-3)
11 samedi 13/12/2025 (20H30) Courbevoie Paris (FV) 6 - 3 (2-0 0-3 4-0)
11 samedi 13/12/2025 (20H30) Châlons Champagne Orléans 5 - 4 Prl (3-2 0-1 1-1 1-0)
16 dimanche 14/12/2025 (00H00) Paris (FV). Luxembourg 4 - 3 Prl (0-1 1-2 2-0 1-0)
 
POULE B
 
11 samedi 13/12/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Clermont-Ferrand 3 - 2 Prl (0-0 1-0 1-2 1-0)
11 samedi 13/12/2025 (19H45) Dijon Valence 2 - 10 (0-1 1-5 1-4)
11 samedi 13/12/2025 (20H30) Annecy Mulhouse 7 - 2 (2-1 3-0 2-1)
11 samedi 13/12/2025 (20H50) Anglet-2 Montpellier 1 - 4 (0-0 1-0 0-4)
11 vendredi 21/11/2025 Vaujany Roanne 0 - 4 (0-1 0-3 0-0)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 - Résultats 11 et 16ème journées - 13-14 décembre 2025 - Division 2
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 