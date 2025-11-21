Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 11 et 16ème journées - 13-14 décembre 2025
Résultats de la 11 et 16ème journées du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 13/12/2025 à 22:49
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
11ème journée
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2025
16ème journée avancée
POULE A
11
samedi 13/12/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Brest
3 - 5
(0-3 3-1 0-1)
11
samedi 13/12/2025 (19H25)
Rouen II
Evry / Viry (EVH 91)
1 - 3
(1-1 0-1 0-1)
11
samedi 13/12/2025 (19H30)
Reims
Luxembourg
5 - 6
(1-1 2-2 2-3)
11
samedi 13/12/2025 (20H30)
Courbevoie
Paris (FV)
6 - 3
(2-0 0-3 4-0)
11
samedi 13/12/2025 (20H30)
Châlons Champagne
Orléans
5 - 4
Prl
(3-2 0-1 1-1 1-0)
16
dimanche 14/12/2025 (00H00)
Paris (
FV).
Luxembourg
4 - 3 Prl
(0-1 1-2 2-0 1-0)
POULE B
11
samedi 13/12/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Clermont-Ferrand
3 - 2
Prl
(0-0 1-0 1-2 1-0)
11
samedi 13/12/2025 (19H45)
Dijon
Valence
2 - 10
(0-1 1-5 1-4)
11
samedi 13/12/2025 (20H30)
Annecy
Mulhouse
7 - 2
(2-1 3-0 2-1)
11
samedi 13/12/2025 (20H50)
Anglet-2
Montpellier
1 - 4
(0-0 1-0 0-4)
11
vendredi 21/11/2025
Vaujany
Roanne
0 - 4
(0-1 0-3 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Réactions sur la news
