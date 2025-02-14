 
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 1ère journée - 4 octobre 2025
 
Résultats de la 1ère journée du Championnat de France de hockey sur glace Division 2 - Saison 2024-2025.
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG la rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2025 à 23:35
 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2024
1ère journée
 
POULE A
 
1 samedi 04/10/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Courbevoie 4 - 2 (3-1 0-0 1-1)
1 samedi 04/10/2025 (18H30) La Roche/Yon Rouen II 1 - 0 (1-0 0-0 0-0)
1 samedi 04/10/2025 (19H00) Brest Reims 2 - 3 Prl (1-0 1-2 0-0 0-1)
1 samedi 14/02/2025 (00H00) Luxembourg Châlons Champagne Report
1 dimanche 15/02/2025 (00H00) Orléans Paris (FV) Report
 
POULE B
 
1 samedi 04/10/2025 (18H20) Mulhouse Roanne 1 - 4 (1-1 0-1 0-2)
1 samedi 04/10/2025 (19H00) Vaujany Clermont-Ferrand 5 - 3 (2-1 2-1 1-1)
1 samedi 04/10/2025 (19H00) Montpellier Toulouse-Blagnac 8 - 4 (2-1 6-0 0-3)
1 samedi 04/10/2025 (19H45) Dijon Anglet-2 6 - 2 (4-1 1-1 1-0)
1 samedi 04/10/2025 (20H30) Valence Annecy 7 - 2 (1-1 5-1 1-0)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 - Résultats 1ère journée - 4 octobre 2025 - Division 2
 
 
