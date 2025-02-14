Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 1ère journée - 4 octobre 2025
Résultats de la 1ère journée du Championnat de France de hockey sur glace Division 2 - Saison 2024-2025.
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
la rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 04/10/2025 à 23:35
SAMEDI 4 OCTOBRE 2024
1ère journée
POULE A
1
samedi 04/10/2025 (18H20)
Evry / Viry (EVH 91)
Courbevoie
4 - 2
(3-1 0-0 1-1)
1
samedi 04/10/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Rouen II
1 - 0
(1-0 0-0 0-0)
1
samedi 04/10/2025 (19H00)
Brest
Reims
2 - 3
Prl
(1-0 1-2 0-0 0-1)
1
samedi 14/02/2025 (00H00)
Luxembourg
Châlons Champagne
Report
1
dimanche 15/02/2025 (00H00)
Orléans
Paris (FV)
Report
POULE B
1
samedi 04/10/2025 (18H20)
Mulhouse
Roanne
1 - 4
(1-1 0-1 0-2)
1
samedi 04/10/2025 (19H00)
Vaujany
Clermont-Ferrand
5 - 3
(2-1 2-1 1-1)
1
samedi 04/10/2025 (19H00)
Montpellier
Toulouse-Blagnac
8 - 4
(2-1 6-0 0-3)
1
samedi 04/10/2025 (19H45)
Dijon
Anglet-2
6 - 2
(4-1 1-1 1-0)
1
samedi 04/10/2025 (20H30)
Valence
Annecy
7 - 2
(1-1 5-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com
Réactions sur la news
