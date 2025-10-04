Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 2ème journée - 11 octobre 2025
Résultats de la 2ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 11/10/2025 à 22:52
SAMEDI 11 OCTOBRE 2024
2ème journée
POULE A
2
samedi 04/10/2025 (18H30)
Châlons Champagne
Evry / Viry (EVH 91)
6 - 7
(2-5 4-1 0-1)
2
samedi 11/10/2025 (18H55)
Paris (FV)
Brest
2 - 3
(0-2 1-0 1-1)
2
samedi 11/10/2025 (19H25)
Rouen II
Luxembourg
0 - 0
2
samedi 11/10/2025 (19H30)
Reims
La Roche/Yon
5 - 6
(0-2 4-4 1-0)
2
samedi 11/10/2025 (20H30)
Courbevoie
Orléans
2 - 4
(1-3 0-0 1-1)
POULE B
2
samedi 11/10/2025 (19H30)
Roanne
Montpellier
3 - 4
(2-1 1-1 0-2)
2
samedi 11/10/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Valence
3 - 4
(1-1 0-2 2-1)
2
samedi 11/10/2025 (20H30)
Annecy
Dijon
4 - 1
(2-0 0-1 2-0)
2
samedi 11/10/2025 (20H30)
Clermont-Ferrand
Mulhouse
4 - 2
(2-1 1-1 1-0)
2
dimanche 09/02/2026 (00H00)
Anglet-2
Vaujany
Report
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
