 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 2ème journée - 11 octobre 2025
 
Résultats de la 2ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2025 à 22:52
 
SAMEDI 11 OCTOBRE 2024
2ème journée
 
POULE A
 
2 samedi 04/10/2025 (18H30) Châlons Champagne Evry / Viry (EVH 91) 6 - 7 (2-5 4-1 0-1)
2 samedi 11/10/2025 (18H55) Paris (FV) Brest 2 - 3 (0-2 1-0 1-1)
2 samedi 11/10/2025 (19H25) Rouen II Luxembourg 0 - 0
2 samedi 11/10/2025 (19H30) Reims La Roche/Yon 5 - 6 (0-2 4-4 1-0)
2 samedi 11/10/2025 (20H30) Courbevoie Orléans 2 - 4 (1-3 0-0 1-1)
 
POULE B
 
2 samedi 11/10/2025 (19H30) Roanne Montpellier 3 - 4 (2-1 1-1 0-2)
2 samedi 11/10/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Valence 3 - 4 (1-1 0-2 2-1)
2 samedi 11/10/2025 (20H30) Annecy Dijon 4 - 1 (2-0 0-1 2-0)
2 samedi 11/10/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Mulhouse 4 - 2 (2-1 1-1 1-0)
2 dimanche 09/02/2026 (00H00) Anglet-2 Vaujany Report

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 - Résultats 2ème journée - 11 octobre 2025 - Division 2
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 