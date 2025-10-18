Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 3ème journée - 18 octobre 2025
Résultats de la 3ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 18/10/2025 à 22:59
SAMEDI 18 OCTOBRE 2024
3ème journée
POULE A
3
samedi 18/10/2025 (18H00)
Orléans
Châlons Champagne
4 - 2
(3-1 0-1 1-0)
3
samedi 18/10/2025 (18H20)
Evry / Viry (EVH 91)
Rouen II
7 - 0
(1-0 1-0 5-0)
3
samedi 18/10/2025 (18H55)
Paris (FV)
Courbevoie
7 - 4
(2-1 3-2 2-1)
3
samedi 18/10/2025 (19H00)
Luxembourg
Reims
0 - 0
(0-0
3
samedi 14/02/2026 (20H00)
Brest
La Roche/Yon
Report
POULE B
3
samedi 18/10/2025 (19H00)
Montpellier
Clermont-Ferrand
5 - 3
(3-1 1-1 1-1)
3
samedi 18/10/2025 (19H30)
Valence
Roanne
3 - 4
Prl
(0-0 1-3 2-0 0-1)
3
samedi 18/10/2025 (19H45)
Dijon
Toulouse-Blagnac
4 - 8
(1-1 2-5 1-2)
3
samedi 18/10/2025 (20H30)
Anglet-2
Annecy
1 - 8
(0-4 0-2 1-2)
3
samedi 14/02/2026 (19H00)
Vaujany
Mulhouse
Report
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
