Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 3ème journée - 18 octobre 2025
 
Résultats de la 3ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
SAMEDI 18 OCTOBRE 2024
3ème journée
 
POULE A
 
3 samedi 18/10/2025 (18H00) Orléans Châlons Champagne 4 - 2 (3-1 0-1 1-0)
3 samedi 18/10/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Rouen II 7 - 0 (1-0 1-0 5-0)
3 samedi 18/10/2025 (18H55) Paris (FV) Courbevoie 7 - 4 (2-1 3-2 2-1)
3 samedi 18/10/2025 (19H00) Luxembourg Reims 0 - 0 (0-0
3 samedi 14/02/2026 (20H00) Brest La Roche/Yon Report
 
POULE B
 
3 samedi 18/10/2025 (19H00) Montpellier Clermont-Ferrand 5 - 3 (3-1 1-1 1-1)
3 samedi 18/10/2025 (19H30) Valence Roanne 3 - 4 Prl (0-0 1-3 2-0 0-1)
3 samedi 18/10/2025 (19H45) Dijon Toulouse-Blagnac 4 - 8 (1-1 2-5 1-2)
3 samedi 18/10/2025 (20H30) Anglet-2 Annecy 1 - 8 (0-4 0-2 1-2)
3 samedi 14/02/2026 (19H00) Vaujany Mulhouse Report

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

