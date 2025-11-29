Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats 9ème & 17ème journées - 29-30 novembre 2025
Résultats COMPLETS de la 9ème journée et J 17 inversée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 01/12/2025 à 05:25
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025
9ème journée
17ème journée inversée
POULE A
17
samedi 29/11/2025 (18H00)
Orléans
Brest
3 - 5
(0-3 2-0 1-2)
9
samedi 29/11/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Châlons Champagne
4 - 6
(2-1 0-2 2-3)
9
samedi 29/11/2025 (18H55)
Paris (FV)
Evry / Viry (EVH 91)
7 - 4
(1-1 6-1 0-2)
9
dimanche 30/11/2025 (18H45)
Courbevoie
Luxembourg
5 - 2
(3-0 2-1 0-1)
9
samedi 14/02/2026 (20H00)
Rouen II
Reims
Report
POULE B
9
samedi 29/11/2025 (19H00)
Vaujany
Dijon
8 - 3
(3-2 4-1 1-0)
9
samedi 29/11/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Mulhouse
8 - 0
(5-0 1-0 2-0)
9
samedi 29/11/2025 (19H30)
Roanne
Clermont-Ferrand
6 - 2
(1-1 3-1 2-0)
9
samedi 29/11/2025 (20H30)
Annecy
Montpellier
2 - 6
(0-3 1-2 1-1)
9
samedi 29/11/2025 (20H30)
Anglet-2
Valence
0 - 5
(0-2 0-1 0-2)
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
