Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 10ème Journée - 06 décembre 2025
Résultats de la 10ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 07/12/2025 à 00:22
Tweeter
SAMEDI 6 DECEMBRE 2025
10ème journée
POULE A
10
samedi 06/12/2025 (18H00)
Orléans
Courbevoie
8 - 5
(
1-2 1-3 6-0)
10
samedi 06/12/2025 (18H20)
Evry / Viry (EVH 91)
Châlons Champagne
7 - 8 Prl
(
4-3 1-0 2-5)
10
samedi 06/12/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Reims
4 - 3 Tab
(0-2 1-1 2-0 0-0 1-0)
10
samedi 06/12/2025 (19H00)
Luxembourg
Rouen II
2 - 5
(
1-3 1-1 0-1)
10
samedi 06/12/2025 (20H00)
Brest
Paris (FV)
5 - 3
(1-1 2-1 2-1)
POULE B
10
samedi 06/12/2025 (18H20)
Mulhouse
Toulouse-Blagnac
3 - 7
(1-3 0-2 2-2)
10
samedi 06/12/2025 (19H00)
Montpellier
Annecy
4 - 2
(1-1 1-1 2-0)
10
samedi 06/12/2025 (19H45)
Dijon
Vaujany
3 - 4
(0-2 2-1 1-1)
10
samedi 06/12/2025 (20H30)
Valence
Anglet-2
4 - 2
(2-0 1-1 1-1)
10
samedi 06/12/2025 (20H30)
Clermont-Ferrand
Roanne
4 - 3 Prl
(1-1 2-1 0-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
CLASSEMENTS AVANT CETTE JOURNEE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception