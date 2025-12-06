 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 10ème Journée - 06 décembre 2025
 
Résultats de la 10ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb / gb
Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2025 à 00:22
 
SAMEDI 6 DECEMBRE 2025
10ème journée
 
POULE A
 
10 samedi 06/12/2025 (18H00) Orléans Courbevoie 8 - 5 (1-2 1-3 6-0)
10 samedi 06/12/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Châlons Champagne 7 - 8 Prl (4-3 1-0 2-5)
10 samedi 06/12/2025 (18H30) La Roche/Yon Reims 4 - 3 Tab (0-2 1-1 2-0 0-0 1-0)
10 samedi 06/12/2025 (19H00) Luxembourg Rouen II 2 - 5 (1-3 1-1 0-1)
10 samedi 06/12/2025 (20H00) Brest Paris (FV) 5 - 3 (1-1 2-1 2-1)
 
POULE B
 
10 samedi 06/12/2025 (18H20) Mulhouse Toulouse-Blagnac 3 - 7 (1-3  0-2 2-2)
10 samedi 06/12/2025 (19H00) Montpellier Annecy 4 - 2 (1-1 1-1 2-0)
10 samedi 06/12/2025 (19H45) Dijon Vaujany 3 - 4 (0-2 2-1 1-1)
10 samedi 06/12/2025 (20H30) Valence Anglet-2 4 - 2 (2-0 1-1 1-1)
10 samedi 06/12/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Roanne 4 - 3 Prl (1-1 2-1 0-1 1-0)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

