Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 12ème Journée - 20 décembre 2025
 
Résultats de la 12ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 20/12/2025 à 22:50
 
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
12ème journée
 
POULE A
 
12 samedi 20/12/2025 (18H00) Orléans Rouen II 9 - 1 (4-1 1-0 4-0)
12 samedi 20/12/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Reims 5 - 6 Prl (1-1 3-2 1-2 0-1)
12 samedi 20/12/2025 (18H55) Paris (FV) Châlons Champagne 2 - 5 (2-0 0-1 0-4)
12 samedi 20/12/2025 (19H00) Luxembourg La Roche/Yon 3 - 4 (1-2 0-0 2-2)
12 samedi 20/12/2025 (20H00) Brest Courbevoie 4 - 2 (2-0 2-1 0-1)
 
POULE B
 
12 samedi 20/12/2025 (18H20) Mulhouse Anglet-2 7 - 2 (1-0 4-1 2-1)
12 samedi 20/12/2025 (19H00) Montpellier Dijon 7 - 0 (4-0 3-0 0-0)
12 samedi 20/12/2025 (19H30) Valence Vaujany 6 - 0 (2-0 3-0 1-0)
12 samedi 20/12/2025 (19H30) Roanne Toulouse-Blagnac 2 - 3 (0-1 2-0 0-2)
12 samedi 20/12/2025 (20H45) Clermont-Ferrand Annecy 7 - 6 (2-1 3-2 2-3)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

