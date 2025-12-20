Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 12ème Journée - 20 décembre 2025
Résultats de la 12ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 20/12/2025 à 22:50
Tweeter
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
12ème journée
POULE A
12
samedi 20/12/2025 (18H00)
Orléans
Rouen II
9 - 1
(4-1 1-0 4-0)
12
samedi 20/12/2025 (18H20)
Evry / Viry (EVH 91)
Reims
5 - 6
Prl
(1-1 3-2 1-2 0-1)
12
samedi 20/12/2025 (18H55)
Paris (FV)
Châlons Champagne
2 - 5
(2-0 0-1 0-4)
12
samedi 20/12/2025 (19H00)
Luxembourg
La Roche/Yon
3 - 4
(1-2 0-0 2-2)
12
samedi 20/12/2025 (20H00)
Brest
Courbevoie
4 - 2
(2-0 2-1 0-1)
POULE B
12
samedi 20/12/2025 (18H20)
Mulhouse
Anglet-2
7 - 2
(1-0 4-1 2-1)
12
samedi 20/12/2025 (19H00)
Montpellier
Dijon
7 - 0
(4-0 3-0 0-0)
12
samedi 20/12/2025 (19H30)
Valence
Vaujany
6 - 0
(2-0 3-0 1-0)
12
samedi 20/12/2025 (19H30)
Roanne
Toulouse-Blagnac
2 - 3
(0-1 2-0 0-2)
12
samedi 20/12/2025 (20H45)
Clermont-Ferrand
Annecy
7 - 6
(2-1 3-2 2-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception