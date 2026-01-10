 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 13ème Journée - 10 janvier 2026
 
Résultats de la 13ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2026 à 23:02
 
SAMEDI 10 JANVIER 2026
13ème journée
 
POULE A
 
13 samedi 10/01/2026 (18H30) La Roche/Yon Evry / Viry (EVH 91) 11 - 3 (4-1 4-2 2-0)
13 samedi 10/01/2026 (18H30) Châlons Champagne Courbevoie 6 - 5 Prl (0-2 4-2 1-1 1-0)
13 samedi 10/01/2026 (19H00) Luxembourg Brest 5 - 3 (1-1 2-1 2-1)
13 samedi 10/01/2026 (19H30) Reims Orléans 5 - 6 (2-4 3-0 0-2)
13 samedi 10/01/2026 (20H00) Rouen II Paris (FV) 6 - 5 Prl (2-2 1-1 2-1 1-0)
 
POULE B
 
13 samedi 10/01/2026 (19H00) Vaujany Toulouse-Blagnac 1 - 2 (1-1 0-1 0-0)
13 samedi 10/01/2026 (19H45) Dijon Mulhouse 10 - 6 (2-2 5-3 3-1)
13 samedi 10/01/2026 (20H15) Anglet 2 Clermont-Ferrand 4 - 3 TaB (2-1 0-1 1-1 1-0)
13 samedi 10/01/2026 (20H30) Annecy Roanne 7 - 3 (3-0 2-2 2-1)
13 samedi 10/01/2026 (20H30) Valence Montpellier 2 - 3 (0-1 1-1 1-1)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

