Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 13ème Journée - 10 janvier 2026
Résultats de la 13ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 10/01/2026 à 23:02
SAMEDI 10 JANVIER 2026
13ème journée
POULE A
13
samedi 10/01/2026 (18H30)
La Roche/Yon
Evry / Viry (EVH 91)
11 - 3
(4-1 4-2 2-0)
13
samedi 10/01/2026 (18H30)
Châlons Champagne
Courbevoie
6 - 5
Prl
(0-2 4-2 1-1 1-0)
13
samedi 10/01/2026 (19H00)
Luxembourg
Brest
5 - 3
(1-1 2-1 2-1)
13
samedi 10/01/2026 (19H30)
Reims
Orléans
5 - 6
(2-4 3-0 0-2)
13
samedi 10/01/2026 (20H00)
Rouen II
Paris (FV)
6 - 5
Prl
(2-2 1-1 2-1 1-0)
POULE B
13
samedi 10/01/2026 (19H00)
Vaujany
Toulouse-Blagnac
1 - 2
(1-1 0-1 0-0)
13
samedi 10/01/2026 (19H45)
Dijon
Mulhouse
10 - 6
(2-2 5-3 3-1)
13
samedi 10/01/2026 (20H15)
Anglet 2
Clermont-Ferrand
4 - 3
TaB
(2-1 0-1 1-1 1-0)
13
samedi 10/01/2026 (20H30)
Annecy
Roanne
7 - 3
(3-0 2-2 2-1)
13
samedi 10/01/2026 (20H30)
Valence
Montpellier
2 - 3
(0-1 1-1 1-1)
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
