Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 14ème Journée - 17 janvier 2026
 
Résultats de la 14ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Posté par Hockey Hebdo le 17/01/2026 à 08:00
 
SAMEDI 17 JANVIER 2026
14ème journée
 
POULE A
 
14 samedi 17/01/2026 - 18h00 Orléans La Roche/Yon 4 - 3 (2-1 2-1 0-1)
14 samedi 17/01/2026 - 18h20 Evry / Viry (EVH 91) Luxembourg 1 - 2 Prl (0-0 1-1 0-0 0-1)
14 samedi 17/01/2026 - 18h55 Paris (FV) Reims 3 - 2 (1-1 1-1 1-0)
14 samedi 17/01/2026 - 20h00 Brest Châlons Champagne 4 - 1 (1-1 1-0 2-0)
14 samedi 17/01/2026 - 20h30 Courbevoie Rouen II 4 - 3 (1-0 3-2 0-1)
 
POULE B
 
14 samedi 17/01/2026 - 18h20 Mulhouse Valence 4 - 7 (0-4 2-2 2-1)
14 samedi 17/01/2026 - 19h00 Montpellier Vaujany 5 - 2 (3-2 0-0 2-0)
14 samedi 17/01/2026 - 19h30 Roanne Anglet-2 13 - 0 (4-0 5-0 4-0)
14 samedi 17/01/2026 - 19h30 Toulouse-Blagnac Annecy 5 - 0 (2-0 2-0 1-0)
14 samedi 17/01/2026 - 20h30 Clermont-Ferrand Dijon 7 - 2 (0-0 2-1 5-1)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

