Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 14ème Journée - 17 janvier 2026
Résultats de la 14ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 17/01/2026 à 08:00
Tweeter
SAMEDI 17 JANVIER 2026
14ème journée
POULE A
14
samedi 17/01/2026 - 18h00
Orléans
La Roche/Yon
4 - 3
(2-1 2-1 0-1)
14
samedi 17/01/2026 - 18h20
Evry / Viry (EVH 91)
Luxembourg
1 - 2
Prl
(0-0 1-1 0-0 0-1)
14
samedi 17/01/2026 - 18h55
Paris (FV)
Reims
3 - 2
(1-1 1-1 1-0)
14
samedi 17/01/2026 - 20h00
Brest
Châlons Champagne
4 - 1
(1-1 1-0 2-0)
14
samedi 17/01/2026 - 20h30
Courbevoie
Rouen II
4 - 3
(1-0 3-2 0-1)
POULE B
14
samedi 17/01/2026 - 18h20
Mulhouse
Valence
4 - 7
(0-4 2-2 2-1)
14
samedi 17/01/2026 - 19h00
Montpellier
Vaujany
5 - 2
(3-2 0-0 2-0)
14
samedi 17/01/2026 - 19h30
Roanne
Anglet-2
13 - 0
(4-0 5-0 4-0)
14
samedi 17/01/2026 - 19h30
Toulouse-Blagnac
Annecy
5 - 0
(2-0 2-0 1-0)
14
samedi 17/01/2026 - 20h30
Clermont-Ferrand
Dijon
7 - 2
(0-0 2-1 5-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception