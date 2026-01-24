 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 15ème Journée - 24 janvier 2026
 
Résultats de la 15ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Posté par Hockey Hebdo le 24/01/2026 à 08:00
 
SAMEDI 24 JANVIER 2026
15ème journée
 
POULE A
 
15 samedi 24/01/2026 - 18h20 Evry / Viry (EVH 91) Brest 3 - 7 (0-1 3-3 0-3)
15 samedi 24/01/2026 - 18h30 La Roche/Yon Paris (FV) 1 - 2 (0-0 0-0 1-2)
15 samedi 24/01/2026 - 19h00 Luxembourg Orléans 2 - 5 (0-3 2-2 0-0)
15 samedi 24/01/2026 - 19h30 Reims Courbevoie 4 - 1 (0-1 2-0 2-0)
15 samedi 24/01/2026 - 20h25 Rouen II Châlons Champagne 2 - 4 (0-0 1-1 1-3)
 
POULE B
 
15 samedi 2401/2026 - 19h00 Vaujany Annecy 4 - 2 (0-1 3-0 1-1)
15 samedi 24/01/2026 - 19h00 Montpellier Mulhouse 2 - 5 (1-0 1-2 0-3)
15 samedi 24/01/2026 - 19h30 Valence Clermont-Ferrand 8 - 2 (0-1 4-0 4-1)
15 samedi 24/01/2026 - 19h45 Dijon Roanne 4 - 11 (2-3 2-3 0-5)
15 samedi 24/01/2026 - 18h30 Anglet-2 Toulouse-Blagnac 4 - 9 (1-0 0-6 3-3)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

