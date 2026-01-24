Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 15ème Journée - 24 janvier 2026
Résultats de la 15ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 24/01/2026 à 08:00
SAMEDI 24 JANVIER 2026
15ème journée
POULE A
15
samedi 24/01/2026 - 18h20
Evry / Viry (EVH 91)
Brest
3 - 7
(0-1 3-3 0-3)
15
samedi 24/01/2026 - 18h30
La Roche/Yon
Paris (FV)
1 - 2
(0-0 0-0 1-2)
15
samedi 24/01/2026 - 19h00
Luxembourg
Orléans
2 - 5
(0-3 2-2 0-0)
15
samedi 24/01/2026 - 19h30
Reims
Courbevoie
4 - 1
(0-1 2-0 2-0)
15
samedi 24/01/2026 - 20h25
Rouen II
Châlons Champagne
2 - 4
(0-0 1-1 1-3)
POULE B
15
samedi 2401/2026 - 19h00
Vaujany
Annecy
4 - 2
(0-1 3-0 1-1)
15
samedi 24/01/2026 - 19h00
Montpellier
Mulhouse
2 - 5
(1-0 1-2 0-3)
15
samedi 24/01/2026 - 19h30
Valence
Clermont-Ferrand
8 - 2
(0-1 4-0 4-1)
15
samedi 24/01/2026 - 19h45
Dijon
Roanne
4 - 11
(2-3 2-3 0-5)
15
samedi 24/01/2026 - 18h30
Anglet-2
Toulouse-Blagnac
4 - 9
(1-0 0-6 3-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
