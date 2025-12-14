 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 16ème Journée - 31 janvier 2026
 
Résultats de la 16ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2026 à 23:04
 
SAMEDI 31 JANVIER 2026
16ème journée
 
POULE A
 
16 samedi 31/01/2026 - 18h00 Orléans Evry / Viry (EVH 91) 2 - 3 (1-1 1-1 0-1)
16 samedi 31/01/2026 - 18h30 Châlons Champagne Reims 5 - 2 (1-0 1-1 3-1)
16 samedi 31/01/2026 - 20h00 Brest Rouen II 6 - 4 (1-1 4-1 1-2)
16 samedi 31/01/2026 - 20h30 Courbevoie La Roche/Yon 3 - 6 (1-3 1-2 1-1)
16 samedi 14/12/2025 - 18h55 Paris (FV) Luxembourg 4 - 3 Prl (0-1 1-2 2-0 1-0)
 
POULE B
 
16 samedi 31/01/2026 - 18h20 Mulhouse Vaujany 9 - 2 (3-0 4-1 2-1)
16 samedi 31/01/2026 - 19h30 Roanne Valence 3 - 5 (1-1 2-0 0-4)
16 samedi 31/01/2026 - 19h30 Toulouse-Blagnac Dijon 8 - 5 (3-1 4-2 1-2)
16 samedi 31/01/2026 - 20h30 Clermont-Ferrand Montpellier 3 - 1 (0-0 1-0 2-1)
16 samedi 31/01/2026 - 20h30 Annecy Anglet-2 8 - 1 (0-0 3-1 5-0)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

