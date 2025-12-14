Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 16ème Journée - 31 janvier 2026
Résultats de la 16ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 31/01/2026 à 23:04
SAMEDI 31 JANVIER 2026
16ème journée
POULE A
16
samedi 31/01/2026 - 18h00
Orléans
Evry / Viry (EVH 91)
2 - 3
(1-1 1-1 0-1)
16
samedi 31/01/2026 - 18h30
Châlons Champagne
Reims
5 - 2
(1-0 1-1 3-1)
16
samedi 31/01/2026 - 20h00
Brest
Rouen II
6 - 4
(1-1 4-1 1-2)
16
samedi 31/01/2026 - 20h30
Courbevoie
La Roche/Yon
3 - 6
(1-3 1-2 1-1)
16
samedi 14/12/2025 - 18h55
Paris (FV)
Luxembourg
4 - 3
Prl
(0-1 1-2 2-0 1-0)
POULE B
16
samedi 31/01/2026 - 18h20
Mulhouse
Vaujany
9 - 2
(3-0 4-1 2-1)
16
samedi 31/01/2026 - 19h30
Roanne
Valence
3 - 5
(1-1 2-0 0-4)
16
samedi 31/01/2026 - 19h30
Toulouse-Blagnac
Dijon
8 - 5
(3-1 4-2 1-2)
16
samedi 31/01/2026 - 20h30
Clermont-Ferrand
Montpellier
3 - 1
(0-0 1-0 2-1)
16
samedi 31/01/2026 - 20h30
Annecy
Anglet-2
8 - 1
(0-0 3-1 5-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
