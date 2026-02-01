Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 17ème Journée - 7 février 2026
Résultats de la 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/02/2026 à 08:00
SAMEDI 7 FEVRIER 2026
17ème journée
POULE A
17
samedi 07/02/2026 - 18H20
Evry / Viry (EVH 91)
Paris (FV)
4 - 5
(1-1 3-2 0-2)
17
samedi 07/02/2026 - 18H30
La Roche/Yon
Châlons Champagne
2 - 0
(1-0 1-0 0-0)
17
samedi 07/02/2026 - 19H00
Luxembourg
Courbevoie
5 - 4
(2-1 2-1 1-2)
17
samedi 07/02/2026 - 19H30
Reims
Rouen II
6 - 2
(1-0 2-0 3-2)
9
samedi 07/02/2026 - 20h00
Brest
Orléans
2 - 1
Prl
(1-0 0-0 0-1 1-0)
POULE B
17
samedi 07/02/2026 - 18H20
Mulhouse
Clermont-Ferrand
5 - 1
(3-0 1-1 1-0)
17
samedi 07/02/2026 - 19H45
Dijon
Annecy
3 - 8
(1-4 2-3 0-1)
17
samedi 07/02/2026 - 20H30
Valence
Toulouse-Blagnac
3 - 2
Prl
(0-0 1-1 1-1 1-0)
17
samedi 14/02/2026 - 19H00
Montpellier
Roanne
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
