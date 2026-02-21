 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 18ème Journée - 21 février 2026
 
Résultats de la 18ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2026 à 23:11
 
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
18ème journée
 
POULE A
 
18 samedi 21/02/2026 - 18h30 Châlons Champagne Luxembourg 3 - 2 Prl (2-0 0-0 0-2 1-0)
18 samedi 21/02/2026 - 18h55 Paris (FV) Orléans 4 - 9 (0-1 1-3 3-5)
18 samedi 21/02/2026 - 19h30 Reims Brest 2 - 1 (1-1 0-0 1-0)
18 samedi 21/02/2026 - 20h00 Rouen II La Roche/Yon 0 - 6 (0-3 0-2 0-1)
18 samedi 21/02/2026 - 19h30 Courbevoie Evry / Viry (EVH 91) 8 - 5 (3-2 3-2 2-1)
 
POULE B
 
18 samedi 21/02/2026 - 19h30 Roanne Mulhouse 7 - 1 (2-0 1-0 4-1)
18 samedi 21/02/2026 - 19h30 Toulouse-Blagnac Montpellier 1 - 2 (0-1 0-1 1-0)
18 samedi 21/02/2026 - 20h45 Clermont-Ferrand Vaujany 4 - 6 (1-2 2-2 1-2)
18 samedi 21/02/2026 - 20h30 Annecy Valence 3 - 2 (2-1 1-1 0-0)
18 samedi 21/02/2026 - 20h30 Anglet-2 Dijon 3 - 4 Prl (1-0 0-3 2-0 0-1)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats de la 18ème Journée - 21 février 2026 - Division 2
 
 
