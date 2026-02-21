Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 18ème Journée - 21 février 2026
Résultats de la 18ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 21/02/2026 à 23:11
SAMEDI 21 FEVRIER 2026
18ème journée
POULE A
18
samedi 21/02/2026 - 18h30
Châlons Champagne
Luxembourg
3 - 2
Prl
(2-0 0-0 0-2 1-0)
18
samedi 21/02/2026 - 18h55
Paris (FV)
Orléans
4 - 9
(0-1 1-3 3-5)
18
samedi 21/02/2026 - 19h30
Reims
Brest
2 - 1
(1-1 0-0 1-0)
18
samedi 21/02/2026 - 20h00
Rouen II
La Roche/Yon
0 - 6
(0-3 0-2 0-1)
18
samedi 21/02/2026 - 19h30
Courbevoie
Evry / Viry (EVH 91)
8 - 5
(3-2 3-2 2-1)
POULE B
18
samedi 21/02/2026 - 19h30
Roanne
Mulhouse
7 - 1
(2-0 1-0 4-1)
18
samedi 21/02/2026 - 19h30
Toulouse-Blagnac
Montpellier
1 - 2
(0-1 0-1 1-0)
18
samedi 21/02/2026 - 20h45
Clermont-Ferrand
Vaujany
4 - 6
(1-2 2-2 1-2)
18
samedi 21/02/2026 - 20h30
Annecy
Valence
3 - 2
(2-1 1-1 0-0)
18
samedi 21/02/2026 - 20h30
Anglet-2
Dijon
3 - 4
Prl
(1-0 0-3 2-0 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
