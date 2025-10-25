 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 4ème Journée - 25 octobre 2025
 
Résultats de la 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2025 à 22:39
 
SAMEDI 25 OCTOBRE 2024
4ème journée
 
POULE A
 
4 samedi 25/10/2025 (18H30) Châlons Champagne Paris (FV) 4 - 2 (1-1 1-1 2-0)
4 samedi 25/10/2025 (18H30) La Roche/Yon Luxembourg 6 - 2 (2-1 3-1 1-0)
4 samedi 25/10/2025 (19H30) Courbevoie Brest 1 - 3 (0-2 0-1 1-0)
4 samedi 25/10/2025 (20H00) Rouen II Orléans 2 - 3 TaB (0-1 1-1 1-0 0-1)
4 samedi ??? Reporté (00H00) Reims Evry / Viry (EVH 91) Report
 
POULE B
 
4 samedi 25/10/2025 (18H20) Mulhouse Montpellier 2 - 7 (0-2 1-4 1-1)
4 samedi 25/10/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Anglet-2 6 - 1 (2-1 3-0 1-0)
4 samedi 25/10/2025 (19H30) Roanne Dijon 5 - 2 (1-0 2-2 2-0)
4 samedi 25/10/2025 (20H30) Annecy Vaujany 1 - 6 (1-0 0-5 0-1)
4 samedi 25/10/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Valence 2 - 8 (1-4 0-4 1-0)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats de la 4ème Journée - 25 octobre 2025 - Division 2
 
 
