Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 4ème Journée - 25 octobre 2025
Résultats de la 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 25/10/2025 à 22:39
SAMEDI 25 OCTOBRE 2024
4ème journée
POULE A
4
samedi 25/10/2025 (18H30)
Châlons Champagne
Paris (FV)
4 - 2
(1-1 1-1 2-0)
4
samedi 25/10/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Luxembourg
6 - 2
(2-1 3-1 1-0)
4
samedi 25/10/2025 (19H30)
Courbevoie
Brest
1 - 3
(0-2 0-1 1-0)
4
samedi 25/10/2025 (20H00)
Rouen II
Orléans
2 - 3
TaB
(0-1 1-1 1-0 0-1)
4
samedi ??? Reporté (00H00)
Reims
Evry / Viry (EVH 91)
Report
POULE B
4
samedi 25/10/2025 (18H20)
Mulhouse
Montpellier
2 - 7
(0-2 1-4 1-1)
4
samedi 25/10/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Anglet-2
6 - 1
(2-1 3-0 1-0)
4
samedi 25/10/2025 (19H30)
Roanne
Dijon
5 - 2
(1-0 2-2 2-0)
4
samedi 25/10/2025 (20H30)
Annecy
Vaujany
1 - 6
(1-0 0-5 0-1)
4
samedi 25/10/2025 (20H30)
Clermont-Ferrand
Valence
2 - 8
(1-4 0-4 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
