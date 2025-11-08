 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 6ème Journée - 8 novembre 2025
 
Résultats de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2025 à 08:34
 
SAMEDI 08 NOVEMBRE 2025
6ème journée
 
POULE A
 
6 samedi 08/11/2025 (18H30) Châlons Champagne Brest 4 - 3 (2-0 2-2 0-1)
6 samedi 08/11/2025 (18H30) La Roche/Yon Orléans 5 - 3 (2-0 0-1 3-2)
6 samedi 08/11/2025 (19H00) Luxembourg Evry / Viry (EVH 91) 2 - 7 (1-2 1-4 0-1)
6 samedi 08/11/2025 (19H30) Reims Paris (FV) 6 - 3 (1-1 2-1 3-1)
6 samedi 08/11/2025 (20H00) Rouen II Courbevoie 3 - 4 Prl (0-0 0-2 3-1 0-1)
 
POULE  
 
6 samedi 08/11/2025 (18H20) Mulhouse Dijon 7 - 5 (3-2 2-3 2-0)
6 samedi 08/11/2025 (19H00) Montpellier Valence 5 - 3 (1-2 2-1 2-0)
6 samedi 08/11/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Vaujany 7 - 5 (2-1 0-3 5-1)
6 samedi 08/11/2025 (19H30) Roanne Annecy 7 - 3 (4-0 1-2 2-1)
6 samedi 08/11/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Anglet-2 9 - 3 (3-1 3-1 3-1)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats de la 6ème Journée - 8 novembre 2025 - Division 2
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 