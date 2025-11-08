Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 6ème Journée - 8 novembre 2025
Résultats de la 6ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 09/11/2025 à 08:34
SAMEDI 08 NOVEMBRE 2025
6ème journée
POULE A
6
samedi 08/11/2025 (18H30)
Châlons Champagne
Brest
4 - 3
(2-0 2-2 0-1)
6
samedi 08/11/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Orléans
5 - 3
(2-0 0-1 3-2)
6
samedi 08/11/2025 (19H00)
Luxembourg
Evry / Viry (EVH 91)
2 - 7
(1-2 1-4 0-1)
6
samedi 08/11/2025 (19H30)
Reims
Paris (FV)
6 - 3
(1-1 2-1 3-1)
6
samedi 08/11/2025 (20H00)
Rouen II
Courbevoie
3 - 4
Prl
(0-0 0-2 3-1 0-1)
POULE
6
samedi 08/11/2025 (18H20)
Mulhouse
Dijon
7 - 5
(3-2 2-3 2-0)
6
samedi 08/11/2025 (19H00)
Montpellier
Valence
5 - 3
(1-2 2-1 2-0)
6
samedi 08/11/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Vaujany
7 - 5
(2-1 0-3 5-1)
6
samedi 08/11/2025 (19H30)
Roanne
Annecy
7 - 3
(4-0 1-2 2-1)
6
samedi 08/11/2025 (20H30)
Clermont-Ferrand
Anglet-2
9 - 3
(3-1 3-1 3-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
