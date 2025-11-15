 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 7ème Journée - 15 novembre 2025
 
Résultats de la 7ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2025 à 23:47
 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
7ème journée
 
POULE A
 
7 samedi 15/11/2025 (18H00) Orléans Luxembourg 4 - 6 (0-3 4-1 0-2)
7 samedi 15/11/2025 (18H30) Châlons Champagne Rouen II 6 - 3 (1-0 1-3 4-0)
7 samedi 15/11/2025 (18H55) Paris (FV) La Roche/Yon 3 - 5 (0-1 0-2 3-2)
7 samedi 15/11/2025 (20H00) Brest Evry / Viry (EVH 91) 9 - 4 (2-2 3-1 4-1)
7 samedi 15/11/2025 (20H30) Courbevoie Reims 2 - 3 (2-1 0-2 2-2)
 
POULE B
 
7 samedi 15/11/2025 (19H00) Vaujany Valence 3 - 7 (0-2 3-1 0-4)
7 samedi 15/11/2025 (19H30) Toulouse-Blagnac Roanne 2 - 6 (1-3 1-2 0-1)
7 samedi 15/11/2025 (19H45) Dijon Montpellier 1 - 4 (1-0 0-3 0-1)
7 samedi 15/11/2025 (20H30) Annecy Clermont-Ferrand 2 - 1 (2-0 0-1 0-0)
7 samedi 15/11/2025 (21H10) Anglet-2 Mulhouse 2 - 0 (1-0 1-0 0-0)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats de la 7ème Journée - 15 novembre 2025 - Division 2
 
 
