Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 7ème Journée - 15 novembre 2025
Résultats de la 7ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 15/11/2025 à 23:47
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
7ème journée
POULE A
7
samedi 15/11/2025 (18H00)
Orléans
Luxembourg
4 - 6
(0-3 4-1 0-2)
7
samedi 15/11/2025 (18H30)
Châlons Champagne
Rouen II
6 - 3
(1-0 1-3 4-0)
7
samedi 15/11/2025 (18H55)
Paris (FV)
La Roche/Yon
3 - 5
(0-1 0-2 3-2)
7
samedi 15/11/2025 (20H00)
Brest
Evry / Viry (EVH 91)
9 - 4
(2-2 3-1 4-1)
7
samedi 15/11/2025 (20H30)
Courbevoie
Reims
2 - 3
(2-1 0-2 2-2)
POULE B
7
samedi 15/11/2025 (19H00)
Vaujany
Valence
3 - 7
(0-2 3-1 0-4)
7
samedi 15/11/2025 (19H30)
Toulouse-Blagnac
Roanne
2 - 6
(1-3 1-2 0-1)
7
samedi 15/11/2025 (19H45)
Dijon
Montpellier
1 - 4
(1-0 0-3 0-1)
7
samedi 15/11/2025 (20H30)
Annecy
Clermont-Ferrand
2 - 1
(2-0 0-1 0-0)
7
samedi 15/11/2025 (21H10)
Anglet-2
Mulhouse
2 - 0
(1-0 1-0 0-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
