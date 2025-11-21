 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 8ème Journée - 21/22 novembre 2025
 
Résultats de la 8ème et 11ème journées du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 22/11/2025 à 18:51
 
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
8ème journée
 
POULE A
 
8 samedi 22/11/2025 (18H20) Evry / Viry (EVH 91) Orléans 4 - 7 (2-0 1-2 1-5)
8 samedi 22/11/2025 (18H30) La Roche/Yon Courbevoie 5 - 0 (3-0 1-0 1-0)
8 samedi 22/11/2025 (19H00) Luxembourg Paris (FV) 4 - 3 Prl (1-0 1-3 1-0 1-0)
8 samedi 22/11/2025 (19H30) Reims Châlons Champagne 2 - 3 TaB (1-2 1-0 0-0 0-1)
8 samedi 22/11/2025 (20H00) Rouen II Brest 5 - 2 (1-2 2-0 2-1)
 
POULE B
 
11 Vendredi 21/11/2025 (20H30) Vaujany Roanne 0 - 4 (0-1 0-3 0-0)
8 samedi 22/11/2025 (18H20) Mulhouse Annecy 2 - 5 (0-0 2-3 0-2)
8 samedi 22/11/2025 (19H00) Montpellier Anglet-2 6 - 2 (1-1 2-1 3-0)
8 samedi 22/11/2025 (20H30) Valence Dijon 8 - 0 (1-0 2-0 5-0)
8 samedi 22/11/2025 (20H30) Clermont-Ferrand Toulouse-Blagnac 4 - 5 TaB (1-3 2-0 1-1 0-1)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats de la 8ème Journée - 21/22 novembre 2025 - Division 2
 
 
