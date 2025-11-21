Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats de la 8ème Journée - 21/22 novembre 2025
Résultats de la 8ème et 11ème journées du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 22/11/2025 à 18:51
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025
SAMEDI 22 NOVEMBRE 2025
8ème journée
POULE A
8
samedi 22/11/2025 (18H20)
Evry / Viry (EVH 91)
Orléans
4 - 7
(2-0 1-2 1-5)
8
samedi 22/11/2025 (18H30)
La Roche/Yon
Courbevoie
5 - 0
(3-0 1-0 1-0)
8
samedi 22/11/2025 (19H00)
Luxembourg
Paris (FV)
4 - 3
Prl
(1-0 1-3 1-0 1-0)
8
samedi 22/11/2025 (19H30)
Reims
Châlons Champagne
2 - 3
TaB
(1-2 1-0 0-0 0-1)
8
samedi 22/11/2025 (20H00)
Rouen II
Brest
5 - 2
(1-2 2-0 2-1)
POULE B
11
Vendredi 21/11/2025 (20H30)
Vaujany
Roanne
0 - 4
(0-1 0-3 0-0)
8
samedi 22/11/2025 (18H20)
Mulhouse
Annecy
2 - 5
(0-0 2-3 0-2)
8
samedi 22/11/2025 (19H00)
Montpellier
Anglet-2
6 - 2
(1-1 2-1 3-0)
8
samedi 22/11/2025 (20H30)
Valence
Dijon
8 - 0
(1-0 2-0 5-0)
8
samedi 22/11/2025 (20H30)
Clermont-Ferrand
Toulouse-Blagnac
4 - 5
TaB
(1-3 2-0 1-1 0-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
