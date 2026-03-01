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Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats & programme 1/4 Poffs - Matchs 1 - 14 et 15 mars 2026
 
Résultats & programme des Play-offs - Matchs 1 des 1/4 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2026 à 22:06

 

PLAYOFFS - 1/4 de FINALE - Matchs 1
Samedi 14 et Dimanche 15 mars 2026
 
 
Matchs 1
 
Play-Off - 1/4 finale  samedi 14/03/2026 - 18h00 Orléans A4 Montpellier B1 4 - 6 (0-1 2-3 2-2)
Play-Off - 1/4 finale  samedi 14/03/2026 - 18h30 Châlons-en-Champagne A3 Valence B2 1 - 4 (0-2 0-0 1-2)
Play-Off - 1/4 finale  samedi 14/03/2026 - 19h30 Roanne B3 Brest A2 6 - 2 (1-1 3-1 2-0)
Play-Off - 1/4 finale  dimanche 15/03/2026 - 19h00 Toulouse-Blagnac B4 La Roche-sur-Yon A1 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3   SERIE  Evol M1 M2 M3
Montpellier 1 6 0 0 Valence 1 4 0 0
Orléans 0 4 0 0 Châlons 0 1 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
 

 
SERIE 2 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Brest 0 2 0 0 La Roche/yon 0 0 0 0
Roanne 1 6 0 0 Toulouse Blagnac 0 0 0 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
 
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : Résultats & programme 1/4 Poffs - Matchs 1 - 14 et 15 mars 2026 - Division 2


 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 

 
 
 
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