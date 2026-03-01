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Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats & programme 1/4 Poffs - Matchs 1 - 14 et 15 mars 2026
Résultats & programme des Play-offs - Matchs 1 des 1/4 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 14/03/2026 à 22:06
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PLAYOFFS - 1/4 de FINALE - Matchs 1
Samedi 14 et Dimanche 15 mars 2026
Matchs 1
Play-Off - 1/4 finale
samedi 14/03/2026 - 18h00
Orléans
A4
Montpellier
B1
4 - 6
(0-1 2-3 2-2)
Play-Off - 1/4 finale
samedi 14/03/2026 - 18h30
Châlons-en-Champagne
A3
Valence
B2
1 - 4
(0-2 0-0 1-2)
Play-Off - 1/4 finale
samedi 14/03/2026 - 19h30
Roanne
B3
Brest
A2
6 - 2
(1-1 3-1 2-0)
Play-Off - 1/4 finale
dimanche 15/03/2026 - 19h00
Toulouse-Blagnac
B4
La Roche-sur-Yon
A1
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Montpellier
1
6
0
0
Valence
1
4
0
0
Orléans
0
4
0
0
Châlons
0
1
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
SERIE 2 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Brest
0
2
0
0
La Roche/yon
0
0
0
0
Roanne
1
6
0
0
Toulouse Blagnac
0
0
0
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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