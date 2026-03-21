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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RESULTATS et programme 1/4 Poffs - Matchs 2 & 3 - 21 & 22 mars 2026
Résultats et Programme des Play-offs - Matchs 2 et Matchs 3 des 1/4 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 22/03/2026 à 08:04
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PLAYOFFS - 1/4 de FINALE - Matchs 2 et Matchs 3 éventuels
Samedi 21 et Dimanche 22 mars 2026
Matchs 2
Play-Off - 1/4 finale
samedi 21/03/2026 - 18h30
La Roche-sur-Yon
A1
Toulouse-Blagnac
B4
0 - 4
(0-0 0-2 0-2)
Play-Off - 1/4 finale
samedi 21/03/2026 - 19h00
Montpellier
B1
Orléans
A4
3 - 1
(0-0 1-0 2-1)
Play-Off - 1/4 finale
samedi 21/03/2026 - 20h00
Brest
A2
Roanne
B3
1 - 2
(0-1 0-0 1-1)
Play-Off - 1/4 finale
samedi 21/03/2026 - 20h30
Valence
B2
Châlons-en-Champagne
A3
4 - 3
Tab
(2-1 1-2 0-0 0-0 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Matchs 3
Play-Off - 1/4 finale
Dimanche 22/03/2026 - 18h30
La Roche-sur-Yon
A1
Toulouse-Blagnac
B4
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
--
La Roche/yon
1
5
0
0
Châlons
0
1
3
Toulouse Blagnac
1
2
4
0
Valence
2
4
4**
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
SERIE 2 - 1/4 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
--
SERIE
Evol
M1
M2
--
Brest
0
2
1
Montpellier
2
6
3
Roanne
2
6
2
Orléans
0
4
1
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/2 de finale
* Prl / ** TaB
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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