Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats et Programme 1/8 Poffs - Matchs 2 et 3 éventuels - 7 et 8 mars 2026
Résultats et Programme des Play-offs - Matchs 2 et 3 éventuels des 1/8 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 08/03/2026 à 10:15
PLAYOFFS - 1/8 de FINALE - Matchs 2 et Matchs 3 éventuels
Samedi 7 et Dimanche 8 mars 2026
Matchs 2
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 18h30
La Roche-sur-Yon
A1
Mulhouse
B8
6 - 3
(2-1 2-1 2-1)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 19h30
Toulouse-Blagnac
B4
Reims
A5
4 - 1
(2-1 1-0 1-0)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 18h30
Châlons-en-Champagne
A3
Vaujany
B6
3 - 0
(1-0 1-0 1-0)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 19h30
Valence
B2
EVH 91
A7
9 - 5
(4-0 1-5 4-0)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 20h00
Brest
A2
Clermont-Ferrand
B7
6 - 3
(3-1 1-1 2-1)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 19h30
Roanne
B3
Luxembourg
A6
3 - 2
Prl
(1-0 1-0 0-2 1-0)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 20h30
Annecy
B5
Orléans
A4
5 - 6
(1-1 3-2 1-3)
Play-Off - 1/8 finale
samedi 07/03/2026 - 19h00
Montpellier
B1
Paris (FV)
A8
8 - 1
(2-0 4-1 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Matchs 3
Play-Off - 1/8 finale
Dimanche 08/03/2026 - 19h30
Toulouse-Blagnac
Lyon
B4
Reims
A5
0 - 0
Play-Off - 1/8
finale
Dimanche 08/03/2026 - 19h30
Châlons-en-Champagne
A3
Vaujany
B6
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
Dimanche 08/03/2026 - 10h00
Brest
A2
Clermont-Ferrand
B7
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
Dimanche 08/03/2026 - 18h30
Annecy
B5
Orléans
A4
0 - 0
Play-Off - 1/8 finale
Dimanche 08/03/2026 - 19h30
Montpellier
B1
Paris (FV)
A8
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
SUIVI DES SERIES
SERIE 1 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
La Roche/yon
2
6
6
Toulouse Blagnac
1
1
4
0
Mulhouse
0
1
3
Reims
1
2
1
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 2 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Châlons
1
2
3
0
Valence
2
7
9
Vaujany
1
3
0
0
EVH91
0
3
5
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 3 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Brest
0
3
6
0
Roanne
2
6
3*
Clermont-Ferrand
1
4
3
0
Luxembourg
0
3
2
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
SERIE 4 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
SERIE
Evol
M1
M2
M3
Orléans
1
1
6
0
Montpellier
1
3
8
0
Annecy
1
2
5
0
Paris (FV)
1
4
1
0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
