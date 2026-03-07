 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats et Programme 1/8 Poffs - Matchs 2 et 3 éventuels - 7 et 8 mars 2026
 
Résultats et Programme des Play-offs - Matchs 2 et 3 éventuels des 1/8 de finale du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2026 à 10:15

 

PLAYOFFS - 1/8 de FINALE - Matchs 2 et Matchs 3 éventuels
Samedi 7 et Dimanche 8 mars 2026
 
 
Matchs 2
 
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 18h30 La Roche-sur-Yon A1 Mulhouse B8 6 - 3 (2-1 2-1 2-1)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 19h30 Toulouse-Blagnac B4 Reims A5 4 - 1 (2-1 1-0 1-0)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 18h30 Châlons-en-Champagne A3 Vaujany B6 3 - 0 (1-0 1-0 1-0)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 19h30 Valence B2 EVH 91 A7 9 - 5 (4-0 1-5 4-0)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 20h00 Brest A2 Clermont-Ferrand B7 6 - 3 (3-1 1-1 2-1)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 19h30  Roanne B3 Luxembourg A6 3 - 2 Prl (1-0 1-0 0-2 1-0)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 20h30 Annecy B5 Orléans A4 5 - 6 (1-1 3-2 1-3)
Play-Off - 1/8 finale  samedi 07/03/2026 - 19h00 Montpellier B1 Paris (FV) A8 8 - 1 (2-0 4-1 2-0)

Matchs 3 
 
Play-Off - 1/8 finale  Dimanche 08/03/2026 - 19h30 Toulouse-BlagnacLyon B4 Reims A5 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  Dimanche 08/03/2026 - 19h30 Châlons-en-Champagne A3 Vaujany B6 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  Dimanche 08/03/2026 - 10h00 Brest A2 Clermont-Ferrand B7 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  Dimanche 08/03/2026 - 18h30 Annecy B5 Orléans A4 0 - 0
Play-Off - 1/8 finale  Dimanche 08/03/2026 - 19h30 Montpellier B1 Paris (FV) A8 0 - 0

SUIVI DES SERIES
 
 
SERIE 1 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3   SERIE  Evol M1 M2 M3
La Roche/yon 2 6 6   Toulouse Blagnac 1 1 4 0
Mulhouse 0 1 3   Reims 1 2 1 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 2 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Châlons 1 2 3 0 Valence 2 7 9  
Vaujany 1 3 0 0 EVH91 0 3 5  
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 3 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Brest 0 3 6 0 Roanne 2 6 3*  
Clermont-Ferrand 1 4 3 0 Luxembourg 0 3 2  
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 

 
SERIE 4 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs
 SERIE Evol M1 M2 M3   SERIE Evol M1 M2 M3
Orléans 1 1 6 0 Montpellier 1 3 8 0
Annecy 1 2 5 0 Paris (FV) 1 4 1 0
Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale
 
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : Résultats et Programme 1/8 Poffs - Matchs 2 et 3 éventuels - 7 et 8 mars 2026 - Division 2


 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 

Photo hockey D2 : Résultats et Programme 1/8 Poffs - Matchs 2 et 3 éventuels - 7 et 8 mars 2026 - Division 2

 
 
 
