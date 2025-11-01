 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 1-2 novembre 2025
 
Résultats de la 5ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Posté par Hockey Hebdo le 02/11/2025 à 16:32
 
SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2025
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2025
5ème journée
 
POULE A
 
5 samedi 01/11/2025 (18H00) Orléans Reims 4 - 8 (1-3 1-1 2-4)
5 samedi 01/11/2025 (18H55) Paris (FV) Rouen II 6 - 5 (1-1 3-2 2-2)
5 samedi 01/11/2025 (19H00) Evry / Viry (EVH 91) La Roche/Yon 6 - 4 (0-1 2-0 4-3)
5 samedi 01/11/2025 (20H00) Brest Luxembourg 4 - 1 (1-0 1-0 2-1)
5 dimanche 02/11/2025 (18H40) Courbevoie Châlons Champagne 0 - 0
 
POULE B
 
5 samedi 01/11/2025 (19H00) Vaujan-Grenoble Montpellier 3 - 5 (0-3 1-1 2-1)
5 samedi 01/11/2025 (19H45) Dijon Clermont-Ferrand 1 - 3 (0-2 0-1 1-0)
5 samedi 01/11/2025 (20H15) Anglet-2 Roanne 3 - 6 (1-1 2-2 0-3)
5 samedi 01/11/2025 (20H30) Valence Mulhouse 11 - 5 (4-1 4-3 3-1)
5 samedi 01/11/2025 (20H30) Annecy Toulouse-Blagnac 6 - 5 Prl (3-2 1-1 1-2 1-0)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
 




                 



           

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

Photo hockey D2 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 1-2 novembre 2025 - Division 2
 
 
