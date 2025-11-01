Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats & programme de la 5ème Journée - 1-2 novembre 2025
Résultats de la 5ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 02/11/2025 à 16:32
SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2025
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2025
5ème journée
POULE A
5
samedi 01/11/2025 (18H00)
Orléans
Reims
4 - 8
(1-3 1-1 2-4)
5
samedi 01/11/2025 (18H55)
Paris (FV)
Rouen II
6 - 5
(1-1 3-2 2-2)
5
samedi 01/11/2025 (19H00)
Evry / Viry (EVH 91)
La Roche/Yon
6 - 4
(0-1 2-0 4-3)
5
samedi 01/11/2025 (20H00)
Brest
Luxembourg
4 - 1
(1-0 1-0 2-1)
5
dimanche 02/11/2025 (18H40)
Courbevoie
Châlons Champagne
0 - 0
POULE B
5
samedi 01/11/2025 (19H00)
Vaujan-Grenoble
Montpellier
3 - 5
(0-3 1-1 2-1)
5
samedi 01/11/2025 (19H45)
Dijon
Clermont-Ferrand
1 - 3
(0-2 0-1 1-0)
5
samedi 01/11/2025 (20H15)
Anglet-2
Roanne
3 - 6
(1-1 2-2 0-3)
5
samedi 01/11/2025 (20H30)
Valence
Mulhouse
11 - 5
(4-1 4-3 3-1)
5
samedi 01/11/2025 (20H30)
Annecy
Toulouse-Blagnac
6 - 5
Prl
(3-2 1-1 1-2 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
