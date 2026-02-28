Accueil
Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats MAINTIEN 1ère journée - 28/02/2026
Résultats de la poule de MAINTIEN - Match1 du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/02/2026 à 07:45
Poule de MAINTIEN - Match 1
Samedi 28 Février 2026
Poule de maintien
Samedi 28/02/2026 - 19:30
Rouen II
Anglet II
3 - 1
(1-0 0-0 2-1)
Poule de maintien
Samedi 28/02/2026 - 19:30
Courbevoie
Dijon
11 - 3
(5-1 2-2 4-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
EVOLUTION DE LA SERIE
CLUBS
Points
V
VPr.
DPr.
D
MJ
Class. en cours
Anglet II
0
0
0
0
0
1
3ème
Courbevoie
3
1
0
0
0
1
1er
Dijon
0
0
0
0
1
1
4ème
Rouen II
3
0
0
0
0
1
2ème
Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien
sont rétrogradées en division 3.
CLASSEMENT FINAL
Poule A
: 10 Clubs engagés
Châlons en Champagne
Courbevoie
Dijon
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
La Roche/yon
Lyon
Montpellier
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
