 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 2
Hockey sur glace - D2 - Résultats MAINTIEN 2ème journée - 07/03/2026
 
Résultats de la poule de MAINTIEN - Match2 du championnat français de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2026 à 09:32

Poule de MAINTIEN - Match 2
Samedi 7 Mars 2026
 
 
Poule de maintien  Samedi 07/03/2026 - 19h330 Rouen II Dijon 1 - 5 (0-2 1-0 0-3)
Poule de maintien  Samedi 07/03/2026 - 20h30 Anglet II Courbevoie 1 - 5 (0-2 1-2 0-1)

 NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
 

EVOLUTION DE LA SERIE
 
CLUBS Points V VPr. DPr. D MJ Class. en cours
Courbevoie 6 2 0 0 0 2 1er
Dijon 3 1 0 0 1 2 2ème
Rouen II 3 1 0 0 1 2 3ème
Anglet II 0 0 0 0 2 2 4ème
Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien
sont rétrogradées en division 3.
 
  
 


                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE

           

Photo hockey D2 - Résultats MAINTIEN 2ème journée - 07/03/2026 - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
 
    Châlons en Champagne    Courbevoie     Dijon    EVH91    Luxembourg   Orléans   
 Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont      La Roche/yon    Lyon    Montpellier   
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     
 

Photo hockey D2 - Résultats MAINTIEN 2ème journée - 07/03/2026 - Division 2

 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 