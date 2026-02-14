 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats matchs retard - 14 février 2026
 
Résultats matchs en retard de la 1ère, 3ème, 9ème & 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2026 à 22:53
 
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
1ère 3ème 9ème & 17ème journée
 
POULE A
 
1 samedi 14/02/2026 - 19h00 Luxembourg Châlons Champagne 3 - 6 (0-1 1-2 2-3)
3 samedi 14/02/2026 - 20H00 Brest La Roche/Yon 3 - 2 Prl (0-2 1-0 1-0 1-0)
9 samedi 14/02/2026 - 20h00 Rouen II Reims 4 - 5 (0-0 1-3 3-2)
1 dimanche 15/02/2026 - 18h00 Orléans Paris (FV) 0 - 0
 
POULE B
 
3 samedi 14/02/2026 - 19h00 Vaujany Mulhouse 3 - 1 (0-0 1-0 2-1)
17 samedi 14/02/2026  - 19h00 Montpellier Roanne 1 - 6 (1-1 0-2 0-3)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

