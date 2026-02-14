Accueil
Hockey sur glace - D2 : Résultats matchs retard - 14 février 2026
Résultats matchs en retard de la 1ère, 3ème, 9ème & 17ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 14/02/2026 à 22:53
SAMEDI 14 FEVRIER 2026
1ère 3ème 9ème & 17ème journée
POULE A
1
samedi 14/02/2026 - 19h00
Luxembourg
Châlons Champagne
3 - 6
(0-1 1-2 2-3)
3
samedi 14/02/2026 - 20H00
Brest
La Roche/Yon
3 - 2
Prl
(0-2 1-0 1-0 1-0)
9
samedi 14/02/2026 - 20h00
Rouen II
Reims
4 - 5
(0-0 1-3 3-2)
1
dimanche 15/02/2026 - 18h00
Orléans
Paris (FV)
0 - 0
POULE B
3
samedi 14/02/2026 - 19h00
Vaujany
Mulhouse
3 - 1
(0-0 1-0 2-1)
17
samedi 14/02/2026 - 19h00
Montpellier
Roanne
1 - 6
(1-1 0-2 0-3)
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
