Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats matchs retard 2 et 4ème Journée - 8 & 9 février 2026
Résultats matchs en retard de la 2ème & 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 08/02/2026 à 08:00
DIMANCHE 8 & LUNDI 9 FEVRIER 2026
2ème & 4ème journée
POULE A
4
dimanche 08/02/2026 - 19h30
Reims
Evry / Viry (EVH 91)
5 - 3
(1-2 4-1 0-0)
POULE B
2
lundi 09/02/2026 - 20h00
Anglet-2
Vaujany
1 - 4
(0-1 0-0 1-3)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
