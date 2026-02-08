 
Division 2
Hockey sur glace - D2 : Résultats matchs retard 2 et 4ème Journée - 8 & 9 février 2026
 
Résultats matchs en retard de la 2ème & 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2025-2026
 
DIMANCHE 8 & LUNDI 9 FEVRIER 2026
2ème & 4ème journée
 
POULE A
 
4 dimanche 08/02/2026 - 19h30 Reims Evry / Viry (EVH 91) 5 - 3 (1-2 4-1 0-0)
 
POULE B
 
2 lundi 09/02/2026 - 20h00 Anglet-2 Vaujany 1 - 4 (0-1 0-0 1-3)

Poule A : 10 Clubs engagés
 
Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
 
  Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany     

