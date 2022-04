Division 2 Hockey sur glace - D2 P. offs : 1/2 Finale Résultats Résultats des Play-offs - 1/2 de finale du championnat français de hockey sur glace Division 2 - Saison 2021-2022. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 10/04/2022 à 20:03 Tweeter

1/2 Finale Retour Samedi 09 avril 2022 D2 - 1/2 - M2 samedi 19H30 Annecy Toulouse-Blagnac 2 - 3 Prol (0-0 1-0 1-2 0-1) D2 - 1/2 - M2 samedi 20H30 Morzine-Avoriaz Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 2 (2-1 2-1 1-0)

1/2 Finale Qualification

Match éventuel en cas de non qualification au 2ème match Dimanche 10 avril 2022 D2 - 1/2 - M3 samedi 19H00 Annecy Toulouse- Blagnac 5 - 6 (3-3 1-2 1-1)

SUIVI DES SERIES Evol M1 M2 M3 Evol M1 M2 M3 HCMP 0 2 2 0 Toulouse Blagnac 2 6 3 6 Morzine-Avoriaz 2 5 5 0 Annecy 1 7 2 5 D2 Toute l'information (Articles, News, Interviews, Photos...) | Calendrier complet et par club



CLASSEMENTS DIVISION 2 -Saison régulière

- POULE A - - POULE B - Poule A : 10 Clubs engagés Amnéville - Angers II - Courbevoie - Meudon - Paris (FV) - Reims - Rouen II (CHAR)

Evry / Viry (EVH91) - Valenciennes - Wasquehal Lille -

Poule B : 10 Clubs engagés Colmar - Courchevel-Méribel-Pralognan - Morzine-Avoriaz - Poitiers - Roanne

Toulouse-Blagnac - Valence - Vaujany - Villard-de-Lans

