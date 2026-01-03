Division 3 Hockey sur glace - D3 : Programme de la 14ème Journée - 03 janvier 2026 Programme de la 14ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026 Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2026 à 09:20 Tweeter SAMEDI 03 JANVIER 2026

14ème journée 14 samedi 03/01/2026 - 17h45 Brive Asnières 0 - 0 14 samedi 03/01/2026 - 18h00 Metz Strasbourg 2 0 - 0 14 samedi 03/01/2026 - 20h00 Brest 2 Poitiers 0 - 0 14 samedi 03/01/2026 - 20h15 Garges-lès-Gonesse Champigny/Marne 0 - 0 14 samedi 03/01/2026 - 20h30 Tours 2 Bordeaux 2 0 - 0 14 samedi 03/01/2026 - 21h00 Chambéry 2 HCMP 2 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

















Clubs engagés

Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2 - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2

Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières

Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Strasbourg 2 - Nantes 2 Avignon - Besançon - Briançon 2 - HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal

