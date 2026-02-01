 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Programme de la 19ème Journée - 7 - 8 février 2026
 
Programme de la 19ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Posté par Hockey Hebdo le 07/02/2026 à 07:30
 
SAMEDI 07 JANVIER 2026
19ème journée
 
19 vendredi 06/02/2026 - 20h30 HCMP 2 Orcières-Gap 2 3 - 7 (0-1 0-2 3-4) 
19 samedi 07/02/2026 - 20h30 Nantes 2 Brive 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 18h30 Champigny/Marne Rennes 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 19h05 Dunkerque 2 Evry/Viry 2 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 19h15 Poitiers Tours 2 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h00 Nîmes Avignon 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h00 Toulouse 2 Bordeaux 2 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h15 Garges-lès-Gonesse Meudon 2 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h30 Briançon 2 Toulon 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h30 Chambéry 2 Besançon 0 - 0
19 samedi 07/02/2026 - 20h30 Compiègne Strasbourg 2 0 - 0
19 dimanche 08/02/2026 - 18h30 Brest 2 Caen 2 0 - 0

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

