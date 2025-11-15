Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Programme de la 8ème Journée - 15-16 novembre 2025
Programme de la 8ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 15/11/2025 à 07:00
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2025
9ème journée
9
samedi 15/11/2025 (17h45)
Brive
Poitiers
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (17h50)
Evry/Viry 2
Dunkerque 2
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (18h00)
Toulon
Toulouse 2
0 - 0
9
samedi 15/112025 (18h10)
Avignon
Nîmes
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (18h30)
Bordeaux 2
Tours 2
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (18h30)
Rennes
Caen 2
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (19h00)
Strasbourg 2
Champigny
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (19h30)
Nice 2
Briançon 2
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (19h40)
Meudon 2
Asnières
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (20h00)
Colmar
Chambéry 2
0 - 0
9
samedi 15/11/2025 (20h30)
Compiègne
Metz
0 - 0
9
Dimanche 16/11/2025 (20h05)
Dammarie-lès-Lys
Evry/Viry 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
