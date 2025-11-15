 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Programme de la 8ème Journée - 15-16 novembre 2025
 
Programme de la 8ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 15/11/2025 à 07:00
 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 2025
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2025
9ème journée
 
9 samedi 15/11/2025 (17h45) Brive Poitiers 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (17h50) Evry/Viry 2 Dunkerque 2 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (18h00) Toulon Toulouse 2 0 - 0
9 samedi 15/112025 (18h10) Avignon Nîmes 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (18h30) Bordeaux 2 Tours 2 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (18h30) Rennes Caen 2 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (19h00) Strasbourg 2 Champigny 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (19h30) Nice 2 Briançon 2 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (19h40) Meudon 2 Asnières 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (20h00) Colmar Chambéry 2 0 - 0
9 samedi 15/11/2025 (20h30) Compiègne Metz 0 - 0
9 Dimanche 16/11/2025 (20h05) Dammarie-lès-Lys Evry/Viry 2 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Programme de la 8ème Journée - 15-16 novembre 2025 - Division 3
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 