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Division 3
Hockey sur glace - D3 : Programme & résultats de la 24ème Journée - 14 & 15 mars 2026
Résultats de la 24ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / la rédaction
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 15/03/2026 à 11:34
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SAMEDI 14 MARS 2026
24ème journée
24
samedi 14/03/2026 - 18h00
Besançon
Metz
7 - 6
(3-2 0-3 4-1)
24
samedi 14/03/2026 - 18h00
Dammarie-lès-Lys
Meudon 2
12 - 2
(1-0 6-2 5-0)
24
samedi 14/03/2026 - 18h00
Nantes 2
Brest 2
6 - 4
(3-0 3-3 0-1)
24
samedi 14/03/2026 - 18h00
Toulon
Orcières-Gap 2
3 - 4
Prl
(1-1 1-1 1-1 0-1
24
samedi 14/03/2026 - 18h40
Wasquehal
Dunkerque 2
13 - 1
(5-0 6-0 2-1)
24
samedi 14/03/2026 - 20h00
Nîmes
Toulouse 2
9 - 5
(5-0 3-4 1-1)
24
samedi 14/03/2026 - 20h30
Briançon 2
HCMP 2
16 - 1
(3-1 7-0 5-0)
24
samedi 14/03/2026 - 20h30
Caen 2
Asnières
Nice 2
4 - 3
(1-1 0-2 3-0)
24
samedi 14/03/2026 - 20h30
Chambéry 2
Avignon
3 - 4
(1-2 1-0 1-2)
24
samedi 14/03/2026 - 20h30
Strasbourg 2
Colmar
3 - 5
(1-4 1-0 1-1)
24
samedi 14/03/2026 - 20h30
Tours 2
Bordeaux 2
3 - 1
(1-0 1-1 1-0)
24
dimanche 15/03/2026 - 17h50
Evry/Viry 2
Meudon 2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
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