Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 10ème journée - 29 novembre 2025
 
Résultats de la 10ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 30/11/2025 à 08:02
 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025
10ème journée
 
10 samedi 29/11/2025 (18h00) Nantes 2 Tours 2 5 - 2 (2-0 1-1 2-1)
10 samedi 29/11/2025 (19h10) Avignon Nice 2 6 - 4 (0-0 2-2 4-2)
10 samedi 29/11/2025 (18h30) Rennes Brest 2 2 - 4 (1-0 0-2 1-2)
10 samedi 29/11/2025 (18h40) Wasquehal Champigny 11 - 3 (2-1 2-1 7-1)
10 samedi 29/11/2025 (19h15) Poitiers Brive 5 - 3 (2-0 2-3 1-0)
10 samedi 29/11/2025 (19h40) Meudon 2 Compiègne 2 - 5 (1-1 0-2 1-2)
10 samedi 29/11/2025 (20h00) Briançon 2 HCMP 2 6 - 1 (1-0 1-1 4-0)
10 samedi 29/11/2025 (20h00) Colmar Metz 4 - 3 (3-0 1-3 0-0)
10 samedi 29/11/2025 (20h00) Nîmes Toulon 4 - 3 Prl (0-0 1-1 2-2 1-0)
10 samedi 29/11/2025 (20h30) Asnières Dammarie-lès-Lys 4 - 5 TaB (3-2 1-0 0-2 0-1)
10 samedi 29/11/2025 (21h00) Chambéry 2 Orcières-Gap 2 6 - 2 (2-1 2-0 2-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

