Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 12ème journée - 13-14 décembre 2025
 
Résultats de la 12ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 13/12/2025 à 22:41
 
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2025
12ème journée
 
12 samedi 13/12/2025 (18h00) Besançon Strasbourg 2 10 - 5 (3-3 5-1 2-1)
12 samedi 13/12/2025 (20h00) Briançon 2 Orcières-Gap 2 8 - 2 (2-1 3-0 3-1)
12 samedi 13/12/2025 (20h00) Nîmes Nice 2 7 - 2 (3-0 2-2 2-0)
12 samedi 13/12/2025 (20h15) Garges-lès-Gonesse Dammarie-lès-Lys 9 - 5 (3-1 2-1 4-2)
12 samedi 13/12/2025 (20h30) Compiègne Dunkerque 2 4 - 1 (0-0 3-1 1-0)
12 samedi 13/12/2025 (20h30) Evry/Viry 2 Wasquehal 1 - 5 (0-2 1-1 0-2)
12 dimanche 14/12/2025 (19h00) Bordeaux 2 Nantes 2 5 - 2 (0-1 4-1 1-0)

Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

