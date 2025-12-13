Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 12ème journée - 13-14 décembre 2025
Résultats de la 12ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 13/12/2025 à 22:41
Tweeter
SAMEDI 13 DECEMBRE 2025
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2025
12ème journée
12
samedi 13/12/2025 (18h00)
Besançon
Strasbourg 2
10 - 5
(3-3 5-1 2-1)
12
samedi 13/12/2025 (20h00)
Briançon 2
Orcières-Gap 2
8 - 2
(2-1 3-0 3-1)
12
samedi 13/12/2025 (20h00)
Nîmes
Nice 2
7 - 2
(3-0 2-2 2-0)
12
samedi 13/12/2025 (20h15)
Garges-lès-Gonesse
Dammarie-lès-Lys
9 - 5
(3-1 2-1 4-2)
12
samedi 13/12/2025 (20h30)
Compiègne
Dunkerque 2
4 - 1
(0-0 3-1 1-0)
12
samedi 13/12/2025 (20h30)
Evry/Viry 2
Wasquehal
1 - 5
(0-2 1-1 0-2)
12
dimanche 14/12/2025 (19h00)
Bordeaux 2
Nantes 2
5 - 2
(0-1 4-1 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception