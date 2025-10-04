Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 2ème journée - 4 octobre 2025
Résultats de la 2ème journée du Championnat de France de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
la rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 04/10/2025 à 23:23
SAMEDI 04 OCTOBRE 2025
2ème journée
2
samedi 04/10/2025 (20h30)
Asnières
Meudon 2
5 - 3
(2-0 1-1 2-2)
2
samedi 04/10/2025 (18h00)
Besançon
Chambéry 2
8 - 2
(2-0 4-2 2-0)
2
samedi 04/10/2025 (17h45)
Brive
Bordeaux 2
2 - 4
(0-2 1-1 1-1)
2
samedi 04/10/2025 (20h00)
Colmar
Compiègne
4 - 5
(1-2 2-2 1-1)
2
samedi 04/10/2025 (19h05)
Dunkerque 2
Garges-lès-Gonesse
7 - 4
(1-0 3-4 3-0)
2
samedi 04/10/2025 (19h05)
Nantes 2
Rennes
2 - 1
(0-0 0-0 2-1)
2
samedi 04/10/2025 (18h40)
Wasquehal
Metz
11 - 3
(4-0 2-3 5-0)
2
samedi 04/10/2025 (18h00)
Toulon
Nice 2
5 - 4
TaB
(1-1 3-0 0-3 1-0)
2
samedi 04/10/2025 (20h30)
Tours 2
Poitiers
3 - 7
(1-3 1-4 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
