Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 2ème journée - 4 octobre 2025
 
Résultats de la 2ème journée du Championnat de France de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG la rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 04/10/2025 à 23:23
 
SAMEDI 04 OCTOBRE 2025
2ème journée
 
2 samedi 04/10/2025 (20h30) Asnières Meudon 2 5 - 3 (2-0 1-1 2-2)
2 samedi 04/10/2025 (18h00) Besançon Chambéry 2 8 - 2 (2-0 4-2 2-0)
2 samedi 04/10/2025 (17h45) Brive Bordeaux 2 2 - 4 (0-2 1-1 1-1)
2 samedi 04/10/2025 (20h00) Colmar Compiègne 4 - 5 (1-2 2-2 1-1)
2 samedi 04/10/2025 (19h05) Dunkerque 2 Garges-lès-Gonesse 7 - 4 (1-0 3-4 3-0)
2 samedi 04/10/2025 (19h05) Nantes 2 Rennes 2 - 1 (0-0 0-0 2-1)
2 samedi 04/10/2025 (18h40) Wasquehal Metz 11 - 3 (4-0 2-3 5-0)
2 samedi 04/10/2025 (18h00) Toulon Nice 2 5 - 4 TaB (1-1 3-0 0-3 1-0)
2 samedi 04/10/2025 (20h30) Tours 2 Poitiers 3 - 7 (1-3 1-4 1-0)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

