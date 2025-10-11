 
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 3ème journée - 11 octobre 2025
 
Résultats de la 3ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
SAMEDI 11 OCTOBRE 2025
3ème journée
 
3 samedi 11/10/2025 (17h45) Toulouse 2 Nîmes 5 - 10 (0-5 3-2 2-3)
3 samedi 11/10/2025 (17h50) Evry/Viry 2 Brest 2 5 - 3 (1-0 3-2 1-1)
3 samedi 11/10/2025 (18h00) Metz Dammarie-lès-Lys 5 - 3 (1-0 1-1 3-2)
3 samedi 11/10/2025 (18h10) Avignon Toulon 4 - 3 (2-1 2-0 0-2)
3 samedi 11/10/2025 (18h30) Rennes Tours 2 3 - 4 (0-2 1-1 2-1)
3 samedi 11/10/2025 (18h40) Wasquehal Dunkerque 2 5 - 2 (2-1 1-0 2-1)
3 samedi 11/10/2025 (19h15) Poitiers Nantes 2 7 - 3 (2-0 2-3 3-0)
3 samedi 11/10/2025 (20h15) Garges-lès-Gonesse Champigny/Marne 0 - 0
3 samedi 11/10/2025 (20h30) Compiègne Colmar 5 - 4 (3-1 1-0 1-3

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

