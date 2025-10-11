Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 3ème journée - 11 octobre 2025
Résultats de la 3ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 11/10/2025 à 22:49
SAMEDI 11 OCTOBRE 2025
3ème journée
3
samedi 11/10/2025 (17h45)
Toulouse 2
Nîmes
5 - 10
(0-5 3-2 2-3)
3
samedi 11/10/2025 (17h50)
Evry/Viry 2
Brest 2
5 - 3
(1-0 3-2 1-1)
3
samedi 11/10/2025 (18h00)
Metz
Dammarie-lès-Lys
5 - 3
(1-0 1-1 3-2)
3
samedi 11/10/2025 (18h10)
Avignon
Toulon
4 - 3
(2-1 2-0 0-2)
3
samedi 11/10/2025 (18h30)
Rennes
Tours 2
3 - 4
(0-2 1-1 2-1)
3
samedi 11/10/2025 (18h40)
Wasquehal
Dunkerque 2
5 - 2
(2-1 1-0 2-1)
3
samedi 11/10/2025 (19h15)
Poitiers
Nantes 2
7 - 3
(2-0 2-3 3-0)
3
samedi 11/10/2025 (20h15)
Garges-lès-Gonesse
Champigny/Marne
0 - 0
3
samedi 11/10/2025 (20h30)
Compiègne
Colmar
5 - 4
(3-1 1-0 1-3
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
