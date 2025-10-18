 
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 4ème journée - 18 octobre 2025
 
Résultats de la 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2025 à 22:58
 
SAMEDI 18 OCTOBRE 2025
4ème journée
 
4 samedi 18/10/2025 (17h50) Orcières Avignon 1 - 5 (0-2 0-2 1-1)
4 samedi 18/10/2025 (18h00) Dammarie-lès-Lys Garges-lès-Gonesse 9 - 8 (2-3 2-3 5-2)
4 samedi 18/10/2025 (18h00) Toulon Briançon 2 2 - 5 (0-0 2-2 0-3)
4 samedi 18/10/2025 (18h30) Bordeaux 2 Brive 6 - 5 Prl (2-2 1-2 2-1 1-0)
4 samedi 18/10/2025 (18h30) Champigny Asnières 3 - 4 (1-2 2-1 0-1
4 samedi 18/10/2025 (18h40) Wasquehal Evry/Viry 2 15 - 2 (6-0 6-1 3-1)
4 samedi 18/10/2025 (18h45) Dunkerque 2 Compiègne 1 - 5 (1-3 0-0 0-2)
4 samedi 18/10/2025 (20h00) Colmar Besançon 3 - 2 (0-1 0-1 3-0)
4 samedi 18/10/2025 (20h00) Nîmes Nice 2 9 - 4 (2-0 4-2 3-2)
4 samedi 18/10/2025 (19h30) Caen 2 Rennes 6 - 0 (1-0 2-0 3-0)
4 samedi 18/10/2025 (20h30) HCMP 2 Chambéry 2 0 - 7 (0-3 0-1 0-3)
4 samedi 18/10/2025 (20h30) Strasbourg 2 Meudon 2 5 - 6 (1-2 0-2 4-2)

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

