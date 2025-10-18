Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 - Résultats 4ème journée - 18 octobre 2025
Résultats de la 4ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo / La rédaction - gb
Posté par Hockey Hebdo
le 18/10/2025 à 22:58
SAMEDI 18 OCTOBRE 2025
4ème journée
4
samedi 18/10/2025 (17h50)
Orcières
Avignon
1 - 5
(0-2 0-2 1-1)
4
samedi 18/10/2025 (18h00)
Dammarie-lès-Lys
Garges-lès-Gonesse
9 - 8
(2-3 2-3 5-2)
4
samedi 18/10/2025 (18h00)
Toulon
Briançon 2
2 - 5
(0-0 2-2 0-3)
4
samedi 18/10/2025 (18h30)
Bordeaux 2
Brive
6 - 5
Prl
(2-2 1-2 2-1 1-0)
4
samedi 18/10/2025 (18h30)
Champigny
Asnières
3 - 4
(1-2 2-1 0-1
4
samedi 18/10/2025 (18h40)
Wasquehal
Evry/Viry 2
15 - 2
(6-0 6-1 3-1)
4
samedi 18/10/2025 (18h45)
Dunkerque 2
Compiègne
1 - 5
(1-3 0-0 0-2)
4
samedi 18/10/2025 (20h00)
Colmar
Besançon
3 - 2
(0-1 0-1 3-0)
4
samedi 18/10/2025 (20h00)
Nîmes
Nice 2
9 - 4
(2-0 4-2 3-2)
4
samedi 18/10/2025 (19h30)
Caen 2
Rennes
6 - 0
(1-0 2-0 3-0)
4
samedi 18/10/2025 (20h30)
HCMP 2
Chambéry 2
0 - 7
(0-3 0-1 0-3)
4
samedi 18/10/2025 (20h30)
Strasbourg 2
Meudon 2
5 - 6
(1-2 0-2 4-2)
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
