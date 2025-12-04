 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 11ème Journée - 6 decembre 2025
 
Résultats de la 11ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
SAMEDI 06 DECEMBRE 2025
11ème journée
 
11 samedi 06/12/2025 (18h00) Dammarie-lès-Lys Asnières 4 - 2 (2-0 1-1 1-1)
11 samedi 06/12/2025 (18h00) Metz Dunkerque 2 8 - 6 (4-4 2-1 2-1)
11 samedi 04/12/2025 (18h30) Champigny/Marne Meudon 2 5 - 1 (4-1 1-0 0-0)
11 samedi 04/12/2025 (18h30) Rennes Bordeaux 2 1 - 4 (0-3 0-1 1-0)
11 samedi 04/12/2025 (19h30) Nice 2 Toulon 1 - 6 (0-1 0-1 1-4)
11 samedi 04/12/2025 (20h00) Toulouse 2 Avignon 3 - 5 (2-2 1-0 0-3)
11 samedi 04/12/2025 (20h30) Strasbourg 2 Besançon 6 - 5 Tab (1-1 3-2 1-2 0-0 1-0)
11 samedi 04/12/2025 (20h30) Caen 2 Wasquehal 2 - 4 (0-0 1-0 1-4)
11 samedi 04/12/2025 (20h30) HCMP 2 Orcières-Gap 2 3 - 7 (0-1 0-2 3-4)

