Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 11ème Journée - 6 decembre 2025
Résultats de la 11ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb/gb
Posté par Hockey Hebdo
le 07/12/2025 à 00:03
SAMEDI 06 DECEMBRE 2025
11ème journée
11
samedi 06/12/2025 (18h00)
Dammarie-lès-Lys
Asnières
4 - 2
(2-0 1-1 1-1)
11
samedi 06/12/2025 (18h00)
Metz
Dunkerque 2
8 - 6
(
4-4 2-1 2-1)
11
samedi 04/12/2025 (18h30)
Champigny/Marne
Meudon 2
5 - 1
(
4-1 1-0 0-0)
11
samedi 04/12/2025 (18h30)
Rennes
Bordeaux 2
1 - 4
(
0-3 0-1 1-0)
11
samedi 04/12/2025 (19h30)
Nice 2
Toulon
1 - 6
(
0-1 0-1 1-4)
11
samedi 04/12/2025 (20h00)
Toulouse 2
Avignon
3 - 5
(2-2 1-0 0-3)
11
samedi 04/12/2025 (20h30)
Strasbourg 2
Besançon
6 - 5 Tab
(
1-1 3-2 1-2 0-0 1-0)
11
samedi 04/12/2025 (20h30)
Caen 2
Wasquehal
2 - 4
(0-0 1-0 1-4)
11
samedi 04/12/2025 (20h30)
HCMP 2
Orcières-Gap 2
3 - 7
(
0-1 0-2 3-4)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
