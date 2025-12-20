 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 13ème Journée - 20-21 décembre 2025
 
Résultats de la 13ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2025
13ème journée
 
13 samedi 20/12/2025 (18h40) Wasquehal Garges-lès-Gonesse 20 - 1 (4-1 8-0 8-0)
13 samedi 20/12/2025 (12h30) Strasbourg 2 Compiègne 0 - 3 (0-2 0-0 0-1)
13 samedi 20/12/2025 (17h45) Brive Bordeaux 2 5 - 4 (2-0 3-1 0-3)
13 samedi 20/12/2025 (18h00) Dammarie-lès-Lys Tours 2 5 - 1 (0-0 2-0 3-1)
13 samedi 20/12/2025 (18h30) Champigny/Marne Evry/Viry 2 6 - 3 (1-0 1-0 4-3)
13 samedi 20/12/2025 (19h15) Poitiers Brest 2 5 - 2 (1-0 2-1 2-1)
13 samedi 20/12/2025 (19h30) Asnières Dunkerque 2 2 - 3 (1-2 1-1 0-0)
13 samedi 20/12/2025 (19h40) Meudon 2 Caen 2 3 - 10 (1-2 2-5 0-3)
13 samedi 20/12/2025 (20h00) Colmar Metz 4 - 4 (1-3 3-1 0-0
13 samedi 20/12/2025 (17h30) Orcières-Gap 2 Toulon 8 - 5 (2-2 4-2 2-1)
13 samedi 20/12/2025 (20h00) Toulouse 2 Nîmes 2 - 8 (1-5 1-1 0-2)
13 samedi 20/12/2025 (20h30) HCMP 2 Nice 2 2 - 9 (0-4 2-0 0-5)
13 dimanche 21/12/2025 (12h20) Nantes 2 Rennes 0 - 0

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

