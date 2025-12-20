Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 13ème Journée - 20-21 décembre 2025
Résultats de la 13ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 20/12/2025 à 22:30
SAMEDI 20 DECEMBRE 2025
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2025
13ème journée
13
samedi 20/12/2025 (18h40)
Wasquehal
Garges-lès-Gonesse
20 - 1
(4-1 8-0 8-0)
13
samedi 20/12/2025 (12h30)
Strasbourg 2
Compiègne
0 - 3
(0-2 0-0 0-1)
13
samedi 20/12/2025 (17h45)
Brive
Bordeaux 2
5 - 4
(2-0 3-1 0-3)
13
samedi 20/12/2025 (18h00)
Dammarie-lès-Lys
Tours 2
5 - 1
(0-0 2-0 3-1)
13
samedi 20/12/2025 (18h30)
Champigny/Marne
Evry/Viry 2
6 - 3
(1-0 1-0 4-3)
13
samedi 20/12/2025 (19h15)
Poitiers
Brest 2
5 - 2
(1-0 2-1 2-1)
13
samedi 20/12/2025 (19h30)
Asnières
Dunkerque 2
2 - 3
(1-2 1-1 0-0)
13
samedi 20/12/2025 (19h40)
Meudon 2
Caen 2
3 - 10
(1-2 2-5 0-3)
13
samedi 20/12/2025 (20h00)
Colmar
Metz
4 - 4
(1-3 3-1 0-0
13
samedi 20/12/2025 (17h30)
Orcières-Gap 2
Toulon
8 - 5
(2-2 4-2 2-1)
13
samedi 20/12/2025 (20h00)
Toulouse 2
Nîmes
2 - 8
(1-5 1-1 0-2)
13
samedi 20/12/2025 (20h30)
HCMP 2
Nice 2
2 - 9
(0-4 2-0 0-5)
13
dimanche 21/12/2025 (12h20)
Nantes 2
Rennes
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
