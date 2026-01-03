Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 14ème Journée - 03 janvier 2026
Résultats de la 14ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 03/01/2026 à 23:04
Tweeter
SAMEDI 03 JANVIER 2026
14ème journée
14
samedi 03/01/2026 - 17h45
Brive
Asnières
7 - 3
(0-1 5-2 2-0)
14
samedi 03/01/2026 - 18h00
Metz
Strasbourg 2
11 - 9
(2-3 6-3 3-3)
14
samedi 03/01/2026 - 20h00
Brest 2
Poitiers
0 - 2
(0-1 0-0 0-1)
14
samedi 03/01/2026 - 20h15
Garges-lès-Gonesse
Champigny/Marne
7 - 5
(3-3 2-2 2-0)
14
samedi 03/01/2026 - 20h30
Tours 2
Bordeaux 2
5 - 1
(2-1 2-0 1-0)
14
samedi 03/01/2026 - 21h00
Chambéry 2
HCMP 2
13 - 1
(3-0 5-1 5-0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception