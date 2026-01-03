 
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 14ème Journée - 03 janvier 2026
 
Résultats de la 14ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2026 à 23:04
 
SAMEDI 03 JANVIER 2026
14ème journée
 
14 samedi 03/01/2026 - 17h45 Brive Asnières 7 - 3 (0-1 5-2 2-0)
14 samedi 03/01/2026 - 18h00 Metz Strasbourg 2 11 - 9 (2-3 6-3 3-3)
14 samedi 03/01/2026 - 20h00 Brest 2 Poitiers 0 - 2 (0-1 0-0 0-1)
14 samedi 03/01/2026 - 20h15 Garges-lès-Gonesse Champigny/Marne 7 - 5 (3-3 2-2 2-0)
14 samedi 03/01/2026 - 20h30 Tours 2 Bordeaux 2 5 - 1 (2-1 2-0 1-0)
14 samedi 03/01/2026 - 21h00 Chambéry 2 HCMP 2 13 - 1 (3-0 5-1 5-0

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

