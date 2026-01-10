Accueil
Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 15ème Journée - 10 janvier 2026
Résultats de la 15ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 10/01/2026 à 22:35
SAMEDI 10 JANVIER 2026
15ème journée
15
samedi 10/01/2026 (17h50)
Evry/Viry 2
Dammarie-lès-Lys
0 - 8
(0-2 0-2 0-4)
15
samedi 10/01/2026 (18h00)
Besançon
Colmar
remis
15
samedi 10/01/2026 (18h00)
Toulon
Nîmes
2 - 4
(1-1 0-2 1-1)
15
samedi 10/01/2026 (18h10)
Avignon
HCMP 2
remis
15
samedi 10/01/2026 (18h30)
Bordeaux 2
Poitiers
3 - 6
(0-2 2-2 1-2)
15
samedi 10/01/2026 (18h30)
Rennes
Nantes 2
2 - 4
(1-1 0-1 1-2)
15
samedi 10/01/2026 (18h30)
Strasbourg 2
Garges-lès-Gonesse
3 - 6
(0-2 1-4 2-0)
15
samedi 10/01/2026 (19h05)
Dunkerque 2
Metz
3 - 7
(0-2 1-3 2-2)
15
samedi 10/01/2026 (19h40)
Meudon 2
Wasquehal
4 - 6
(2-1 1-4 1-1)
15
samedi 10/01/2026 (20h00)
Toulouse 2
Brive
4 - 6
(2-1 0-5 2-0
15
samedi 10/01/2026 (20h30)
Asnières
Champigny/Marne
remis
15
samedi 10/01/2026 (20h30)
Compiègne
Caen 2
1 - 5
(0-3 0-1 1-1)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
Clubs engagés
Bordeaux 2
-
Brest 2
-
Brive
-
Toulouse 2
-
Poitiers
-
Rennes
-
Dunkerque 2
Asnières
-
Caen 2
-
Compiègne
-
Garges
-
Tours 2
-
Chambéry 2
-
Colmar
-
Orcières
Champigny
-
Dammarie
-
Evry Viry 2
-
Metz
-
Meudon2
-
Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon
-
Besançon
-
Briançon 2
-
HCMP 2
-
Nice 2
-
Nîmes
-
Toulon - Wasquehal
Réactions sur la news
