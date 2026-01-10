 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 : Résultats de la 15ème Journée - 10 janvier 2026
 
Résultats de la 15ème journée du championnat français de hockey sur glace Division 3 - Saison 2025-2026
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2026 à 22:35
 
SAMEDI 10 JANVIER 2026
15ème journée
 
15 samedi 10/01/2026 (17h50) Evry/Viry 2 Dammarie-lès-Lys 0 - 8 (0-2 0-2 0-4)
15 samedi 10/01/2026 (18h00) Besançon Colmar remis
15 samedi 10/01/2026 (18h00) Toulon Nîmes 2 - 4 (1-1 0-2 1-1)
15 samedi 10/01/2026 (18h10) Avignon HCMP 2 remis
15 samedi 10/01/2026 (18h30) Bordeaux 2 Poitiers 3 - 6 (0-2 2-2 1-2)
15 samedi 10/01/2026 (18h30) Rennes Nantes 2 2 - 4 (1-1 0-1 1-2)
15 samedi 10/01/2026 (18h30) Strasbourg 2 Garges-lès-Gonesse 3 - 6 (0-2 1-4 2-0)
15 samedi 10/01/2026 (19h05) Dunkerque 2 Metz 3 - 7 (0-2 1-3 2-2)
15 samedi 10/01/2026 (19h40) Meudon 2 Wasquehal 4 - 6 (2-1 1-4 1-1)
15 samedi 10/01/2026 (20h00) Toulouse 2 Brive 4 - 6 (2-1 0-5 2-0
15 samedi 10/01/2026 (20h30) Asnières Champigny/Marne remis
15 samedi 10/01/2026 (20h30) Compiègne Caen 2 1 - 5 (0-3 0-1 1-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 



                 



           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Toulouse 2   - Poitiers - Rennes - Dunkerque 2
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2 - Chambéry 2 - Colmar - Orcières
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2Strasbourg 2 - Nantes 2
Avignon - Besançon - Briançon 2  -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon - Wasquehal
 

Photo hockey D3 : Résultats de la 15ème Journée - 10 janvier 2026 - Division 3
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 